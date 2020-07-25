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Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В Беларусь возвращается лето. Выходя из дома, не забудьте прихватить зонт. В начале недели в стране пропишутся дожди и грозы. В понедельник погоду в стране сделает тёплая и неустойчивая воздушная масса южных широт. В северо-западных районах скажется влияние атмосферного фронта с территории Польши. А уже к среде к нам придут неустойчивые воздушные массы с Западной Европы, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В Беларусь возвращается лето. Выходя из дома, не забудьте прихватить зонт. В начале недели в стране пропишутся дожди и грозы. В понедельник погоду в стране сделает...
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