ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

25.07.2020 23:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Клубы белорусской экстралиги продолжают готовиться к новому сезону. Помимо тренировок, команды проводят товарищеские матчи. 25 июля было сыграно шесть поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Самым интересным оказалось противостояние солигорского «Шахтера» и минской «Юности». В минувшем сезоне команды выясняли отношения в финале чемпионата Беларуси. Тогда золото досталось «красно-синим».

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Несмотря на то, что сегодняшний матч был товарищеским, встречу можно назвать принципиальной. К концу второго периода дело дошло даже до драк.

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Всеволод Кашкар, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Эмоции: что-то не поделили, подрались, разошлись. «Шахтер» всегда принципиальный соперник. Товарищеский будь матч или кубковый, разницы нет, стараемся играть на победу.

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Однако сегодня до победы минчанам немного не хватило, даже несмотря на спасительный гол Всеволода Кашкара, который нападающий забил на 59-й минуте и перевел игру в овертайм. Дополнительное время было недолгим. Через 17 секунд точку поставил Андрей Феклистов – 2:1, победа «Шахтера».

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
Хорошая игра, обоюдоострая – и зрителям понравилась, и драки были. Такой уже добротный хоккей.

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
На данном этапе мы вводим в состав молодежь. Массово, я бы сказал: у нас сегодня десять человек было лимитчиков в заявке. Поэтому как раз с такими хорошими соперниками проверить ребят, чего они стоят.

Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

«Неман» дома обыграл «Лиду» – 3:0. А молодеченское «Динамо» на родном льду было сильнее оршанского «Локомотива» – 2:1.

Люди в материале: Всеволод Кашкар, Юрий Файков, Александр Макрицкий

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Клубы белорусской экстралиги продолжают готовиться к новому сезону. Помимо тренировок, команды проводят товарищеские матчи. 25 июля было сыграно...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика