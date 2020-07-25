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Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Клубы белорусской экстралиги продолжают готовиться к новому сезону. Помимо тренировок, команды проводят товарищеские матчи. 25 июля было сыграно шесть поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самым интересным оказалось противостояние солигорского «Шахтера» и минской «Юности». В минувшем сезоне команды выясняли отношения в финале чемпионата Беларуси. Тогда золото досталось «красно-синим».
Несмотря на то, что сегодняшний матч был товарищеским, встречу можно назвать принципиальной. К концу второго периода дело дошло даже до драк.
Всеволод Кашкар, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Однако сегодня до победы минчанам немного не хватило, даже несмотря на спасительный гол Всеволода Кашкара, который нападающий забил на 59-й минуте и перевел игру в овертайм. Дополнительное время было недолгим. Через 17 секунд точку поставил Андрей Феклистов – 2:1, победа «Шахтера».
Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
«Неман» дома обыграл «Лиду» – 3:0. А молодеченское «Динамо» на родном льду было сильнее оршанского «Локомотива» – 2:1.
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Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей
Новости Беларуси. Клубы белорусской экстралиги продолжают готовиться к новому сезону. Помимо тренировок, команды проводят товарищеские матчи. 25 июля было сыграно...
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