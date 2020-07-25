ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сестры Груздевы записали ехидный ответ Прокопьеву. Но сделали это в белых браслетах

26.07.2020 06:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Ресторатор Вадим Прокопьев добился своей цели – на его ролики обратили внимание люди из фан-клуба Александра Лукашенко. Те самые сестры Груздевы, которые написали крайне эмоциональный пост в поддержку действующего президента, на этот раз записали пламенный спич для Прокопьева. 

Что тут вообще происходит? 

Чуть больше недели назад Прокопьев начал публиковать на YouTube ролики о выборах в Беларуси. Сначала ресторатор вызвал Лукашенко на дуэль, в следующем видео перешел с президентом на «ты». После объяснил, почему он вообще все это делает и обратился к беларусам. Последние, кстати, уже называют видео Прокопьева мини-сериалом. 

Лукашенко пока никак не отреагировал на заявления Прокопьева (напомним, сейчас ресторатор находится за пределами Беларуси). Ответ ресторатору записали преданные фанатки президента – сестры-близнецы Груздевы, в СМИ их называют так: телеведущие, певицы и актрисы. 

Ролик Груздевых опубликовали на канале «Белой Руси». На видео сестры сидят в белых браслетах. К слову, именно такие призывала носить Вероника Цепкало – как знак того, что беларусов, которые хотят перемен, уже большинство. Мы честно полностью посмотрели 7-минутный ролик Груздевых – оказалось, что было проще сутки смотреть БТ и ОНТ

В ролике сестры много язвят и наслаждаются своими шутками. Обе заявляют о профессиональном образовании психолога. Они уверяют, что у Прокопьева диагноз – «детская душевная непроработанная травма», поэтому ему нужна помощь специалиста, и они могут ее оказать. Говорят и о том, что в Беларуси нужно снять мультик, где Прокопьев будет играть «Масяню, которая бегает за морковкой». И еще много чего, что лучше смотреть без звука. 

Большинство комментариев ролика на YouTube – с критикой, а количество дизлайков в восемь раз превышает количество лайков под видео. 

Читайте по теме: Добро пожаловать в Чечню. Кто дал МВД право заставлять беларусов извиняться на камеру?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресторатор Вадим Прокопьев добился своей цели – на его ролики обратили внимание люди из фан-клуба Александра Лукашенко. Те самые сестры Груздевы, которые написали...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика