Сестры Груздевы записали ехидный ответ Прокопьеву. Но сделали это в белых браслетах

Источник материала: KYKY

Ресторатор Вадим Прокопьев добился своей цели – на его ролики обратили внимание люди из фан-клуба Александра Лукашенко. Те самые сестры Груздевы, которые написали крайне эмоциональный пост в поддержку действующего президента, на этот раз записали пламенный спич для Прокопьева.

Что тут вообще происходит?

Чуть больше недели назад Прокопьев начал публиковать на YouTube ролики о выборах в Беларуси. Сначала ресторатор вызвал Лукашенко на дуэль, в следующем видео перешел с президентом на «ты». После объяснил, почему он вообще все это делает и обратился к беларусам. Последние, кстати, уже называют видео Прокопьева мини-сериалом.

Лукашенко пока никак не отреагировал на заявления Прокопьева (напомним, сейчас ресторатор находится за пределами Беларуси). Ответ ресторатору записали преданные фанатки президента – сестры-близнецы Груздевы, в СМИ их называют так: телеведущие, певицы и актрисы.

Ролик Груздевых опубликовали на канале «Белой Руси». На видео сестры сидят в белых браслетах. К слову, именно такие призывала носить Вероника Цепкало – как знак того, что беларусов, которые хотят перемен, уже большинство. Мы честно полностью посмотрели 7-минутный ролик Груздевых – оказалось, что было проще сутки смотреть БТ и ОНТ .

В ролике сестры много язвят и наслаждаются своими шутками. Обе заявляют о профессиональном образовании психолога. Они уверяют, что у Прокопьева диагноз – «детская душевная непроработанная травма», поэтому ему нужна помощь специалиста, и они могут ее оказать. Говорят и о том, что в Беларуси нужно снять мультик, где Прокопьев будет играть «Масяню, которая бегает за морковкой». И еще много чего, что лучше смотреть без звука.

Большинство комментариев ролика на YouTube – с критикой, а количество дизлайков в восемь раз превышает количество лайков под видео.