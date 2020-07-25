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Сестры Груздевы записали ехидный ответ Прокопьеву. Но сделали это в белых браслетах
Источник материала: KYKY>
Ресторатор Вадим Прокопьев добился своей цели – на его ролики обратили внимание люди из фан-клуба Александра Лукашенко. Те самые сестры Груздевы, которые написали крайне эмоциональный
Что тут вообще происходит?
Чуть больше недели назад Прокопьев
Лукашенко пока никак не отреагировал на заявления Прокопьева (напомним, сейчас ресторатор находится за пределами Беларуси). Ответ ресторатору записали преданные фанатки президента – сестры-близнецы Груздевы, в СМИ их называют так: телеведущие, певицы и актрисы.
Ролик Груздевых опубликовали на канале «Белой Руси». На видео сестры сидят в белых браслетах. К слову, именно такие призывала носить Вероника Цепкало – как знак того, что беларусов, которые хотят перемен, уже большинство. Мы честно полностью посмотрели 7-минутный ролик Груздевых – оказалось, что было проще
В ролике сестры много язвят и наслаждаются своими шутками. Обе заявляют о профессиональном образовании психолога. Они уверяют, что у Прокопьева диагноз – «детская душевная непроработанная травма», поэтому ему нужна помощь специалиста, и они могут ее оказать. Говорят и о том, что в Беларуси нужно снять мультик, где Прокопьев будет играть «Масяню, которая бегает за морковкой». И еще много чего, что лучше смотреть без звука.
Большинство комментариев ролика на YouTube – с критикой, а количество дизлайков в восемь раз превышает количество лайков под видео.
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