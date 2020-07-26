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Медведь в зоопарке удивил всех неожиданной выходкой (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео из Честерского зоопарка, снятое двумя посетителями, попало на YouTube.
Снявший видеоролик мужчина прогуливался по парку и заметил черного медведя, решившего выйти к людям. Тот неторопливо шел по вольеру, вынюхивая что-то на полу, давая гостям полюбоваться его красивой шубой. Когда косолапый был близко к стеклу, он неожиданно сделал кульбит и повалился на землю.
Это вызвало бурную реакцию наблюдавшей за зверем толпы. Видео скоро стало популярным в интернете. В комментариях к видео много шуток наподобие «Когда вернулся в пятницу после работы домой», «В любой непонятной ситуации притворяйся мертвым!» и «Я вечером так спать ложусь!».
Фото: ArtTower, Pixabay
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Забавное видео из Честерского зоопарка, снятое двумя посетителями, попало на YouTube. Снявший видеоролик мужчина прогуливался по парку и заметил черного медведя,...
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