Медведь в зоопарке удивил всех неожиданной выходкой (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео из Честерского зоопарка, снятое двумя посетителями, попало на YouTube.





Снявший видеоролик мужчина прогуливался по парку и заметил черного медведя, решившего выйти к людям. Тот неторопливо шел по вольеру, вынюхивая что-то на полу, давая гостям полюбоваться его красивой шубой. Когда косолапый был близко к стеклу, он неожиданно сделал кульбит и повалился на землю.

Это вызвало бурную реакцию наблюдавшей за зверем толпы. Видео скоро стало популярным в интернете. В комментариях к видео много шуток наподобие «Когда вернулся в пятницу после работы домой», «В любой непонятной ситуации притворяйся мертвым!» и «Я вечером так спать ложусь!».









Фото: ArtTower, Pixabay

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