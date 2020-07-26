Выбираем компьютер для игр из вариантов на июль 2020 года

Источник материала: Tut.by

Подбор компьютерного железа — не самый простой процесс, даже если постоянно «варишься» в теме. Ниже разбираемся, что выбрать при разном бюджете, если ПК нужен не только для офисной работы, но и для запуска современных игр на максимальных настройках графики.





Не так давно мы уже подбирали сборку для тех же задач, но, во-первых, цены на комплектующие постоянно меняются, а во-вторых, на рынок вышли процессоры Intel десятого поколения. Это немного меняет расстановку сил как в среднем, так и высшем ценовом сегментах.

С новинками от AMD пока все сложно. Компания недавно представила процессоры Ryzen 4000-й серии, но пока они предназначаются для производителей готовых компьютеров, чтобы те в свою очередь могли оснащать ими свои устройства. Проще говоря, «свежие» процессоры Ryzen не будут доступны простым юзерам в свободной продаже — во всяком случае, в первое время.

И еще: как и несколько месяцев назад, уйти от заветной суммы в тысячу долларов в случае с игровым ПК никак не получится. Потратить меньше будет уже проблематично, постоянно приходится экономить то тут, то там на достаточно важных компонентах.

Поэтому сейчас сосредоточимся на подборке конфигураций под две задачи. Первая (подешевле, в районе 1000−1200 долларов) будет справляться со всеми современными играми на высоких или даже максимальных графических параметрах в разрешении Full HD, а вторая (подороже, 1500−1700 долларов) осилит запуск тех же проектов уже в 2K-разрешении на аналогичных параметрах, или 4K на средне-высоких настройках.

Процессор





Обычная сборка

С «камнем» для первого, более доступного компьютера все понятно — ничего лучше AMD Ryzen 5 3600 или более нового Intel Core i5−10400F найти вряд ли получится. Оба решения стоят практически одинаково, но, по словам известного ресурса 3DNews , «свежий» Core i5 немного получше показывает себя в играх. Хотя преимущество явно не решающее, да и в других ресурсоемких приложениях вариант от AMD все еще выигрывает.

Дорогая сборка

В версии ПК подороже выбор такой же — AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7−10700 (можно и 10700F ). По некоторым тестам, производительность последнего процессора сравнима с Core-i9 9900K. При этом новинка десятого поколения меньше нагревается и потребляет меньше энергии. В общем, можно брать.

Правда, вариант от AMD дешевле, да и материнская плата под него обойдется в меньшую сумму. Но вдруг вы предпочитаете исключительно модели от компании Intel? И опять же: во всяком случае в играх Core i7 оказывается пускай и незначительно, но быстрее.

Материнская плата



Фото: pixabay.com

Обычная сборка

Сначала про базовую сборку. Для процессора Ryzen 5 3600 рекомендуем материнскую плату на чипсете AMD B450 (сокет AM4) вроде ASRock B450M Pro4-F или любую альтернативную. Коллега автора материала пару дней назад купил ПК с такой «мамкой» и серьезных недостатков в ней не нашел.

Для сборки с Core i5 понадобится материнская плата с чипсетом Intel B460 Express (сокет LGA1200). Конечно, хотелось бы чего-то более продвинутого уже на чипсете Z490 Express (это позволит использовать более быструю оперативную память). Но и B460 вполне хватит. Как не самый дорогой вариант — ASRock B460M PRO4 .

Дорогая сборка

Для компьютера подороже можно оставить материнскую плату с чипсетом AMD B450 для процессора от AMD. В случае с Intel потратиться меньше уже не получится, придется раскошелиться на упомянутые выше платы с Z490. В качестве примера — MSI Z490-A PRO или GIGABYTE Z490M GAMING X . Эти две версии рекомендует 3DNews.

Оперативная память

Тут все просто — не менее 16 ГБ (DDR4), можно одной планкой. В идеале — с частотой не менее 3000−3200 Мгц. Но если стоит задача чуть сэкономить, можно остановиться и на решениях с частотой в 2666 Гц. Тем более, что в случае сборки ПК на базе Core i5 с выбором материнской платы на чипсете Intel B460 оперативная память с 3000 МГц и выше не будет поддерживаться.

Ниже — несколько неплохих вариантов:

Накопители

В этой категории за несколько месяцев ситуация не изменилась, последуем совету из нашего предыдущего материала: от HDD-дисков можно отказаться как от класса, если только у вас нет необходимости хранить большие объемы данных. SSD-диски сегодня стоят дешевле, чем раньше, и при этом практически по всем параметрам — включая скорость записи и чтения — выигрывают у классических жестких дисков.

В общем: если экономите, возьмите SSD-накопитель на 480−512 ГБ (можно формата M.2) и при необходимости позже докупите еще один. Если бюджет позволяет, сразу берем SSD-диск объемом в 1 ТБ и радуемся. Система, приложения, игры будут запускаться куда быстрее. Да и вообще — замена старого HDD-диска на новый SSD-накопитель даже не самый новый пятилетний ПК по ощущениям ускорит в разы:

Несколько из возможных вариантов:

Блок питания

Под обе наши конфигурации хватит блока питания мощностью в 600 Вт. Выбирать стоит из моделей с сертификатом 80 PLUS не ниже бронзового уровня. Ниже — несколько неплохих моделей (подороже и подешевле).

Корпус и процессорный кулер

С корпусом помогать не станем. Не потому, что не можем, а потому, что процесс сугубо индивидуальный. Кого-то удовлетворит «коробка» за 100 рублей, а кто-то из-за красоты готов переплатить и выложить пару сотен долларов. Лично я бы остановится на чем-нибудь вроде Fractal Design Focus G в белом цвете как в базовой, так и продвинутой сборке. Но пять же — тут решайте сами.

Обычная сборка

С кулером ситуация немного иная. Для сборки ценой в условную тысячу долларов (с Ryzen 5 3600 или Core i5−10400F) хватит чего-то относительно недорогого с рассеиваемой мощностью до 180 Вт. Как пример — Zalman CNPS9X Optima (кулеры для сокета LGA1151 подходят под новый LGA1200, AMD4 также поддерживается).

Дорогая сборка

А вот для более дорогой сборки ПК понадобится охлаждение посерьезнее. Если не рассматривать «водянки», лучше всего подойдет тот же Thermalright Macho:

Видеокарта



Фото: pixabay.com

Тут все тоже довольно просто. Видеокарта — самая важная деталь в геймерском ПК, экономить на ней не стоит.

Базовая сборка

Для более доступной по цене конфигурации остановимся на NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с 8 ГБ памяти или AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ) . Стоят они примерно одинаково, но вариант от AMD быстрее.

Некоторые наверняка скажут, что для сборки за тысячу долларов хватит и обычной RX 5700. Возможно, но запас будет уже не такой серьезный.

Продвинутая сборка

Если бюджет позволяет купить ПК подороже, то в него берем какой-нибудь из вариантов NVIDIA GeForce RTX 2070 Super на 8 ГБ . С ней получится поиграть на максимальных настройках не только в Full HD, но в 2K-разрешении. Пресловутое 4K также потянет, но некоторыми параметрами графики придется пожертвовать.

Если с бюджетов все совсем хорошо, подойдет NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 ГБ) . Тут о компромиссах говорить уже вряд ли придется — 4K, высокие настройки и полетели.