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Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Поводом для визита в регион стало открытие 8-этажного семейного медицинского комплекса. Его гомельчане ждали 11 лет. И вот теперь здесь в одном месте имеется всё необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара. Разумеется, и самое современное оборудование.
Помимо развития здравоохранения, на встрече с активом области, в общении с жителями города глава государства не уходил от острых тем. Как обычно, рассказывал обо всем открыто и честно. Активу региона – посыл, над чем нужно работать ещё активнее. Это и развитие мелиорации, что особенно важно для полесского края. Это и продажа как урожая, так и техники, с помощью которой этот самый урожай собирается (речь о комбайнах «Гомсельмаш»). Спойлер: спрос есть как в соседних с Гомельской областью регионах Украины и России, так и в Европе.
Ну а что касается проблем местных жителей – тут политика неизменна. Президент Лукашенко традиционно требует от вертикали: избранная народом власть должна слышать народ и выполнять свои предвыборные обещания. На примере Гомеля сейчас это выглядит так: поликлинику построили, улицу Шевченко расширили. Но впереди новые задачи.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Одна из важных тем – возрождение Полесья после аварии на ЧАЭС. Региону сильно досталось. Катастрофа этого мертвого города напрочь разрушила сознание если не всех, то большинства. Как такое могло случиться? Трагедия прошлого не отпускает нас и сегодня.
От чернобыльской аварии пострадала почти четверть всей Беларуси. Больше остальных досталось Гомельской области, особенно приграничным районам. Радиоактивная вспышка зацепила приличный кусок земли. Кто хотел – уезжал. Кто-то продолжает и дальше здесь жить – почти 880 тысяч человек.
Полесье спасали, как могли, потому что знали – это наша Беларусь, наша земля и наши люди. Разработали стратегию и ее придерживались. Именно так и появилась чернобыльская госпрограмма. По ней и сегодня продолжают развивать Полесье: создают рабочие места, строят льготное жилье, благоустраивают все вокруг. Конечно же, акцент на современную медицину, бесплатное оздоровление, социальную поддержку.
В разговоре Александр Лукашенко признался: чтобы показать белорусам наглядно, что жить здесь можно и нужно, дал себе и другим обещание – каждый год бывать на юге страны. По две-три недели жить на Полесье. Заодно, походив по земле, узнавать и проблемы региона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проблем хватает. А где их нет? Но все постепенно решается. Вот и новый этап: в сельском хозяйстве поручено губернатору вплотную заняться мелиорацией земель в области, в медицине не отставать от Минска, в условиях жизни не плестись в хвосте.
Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Одно из предприятий области, что на слуху, – «Гомсельмаш». Труды – в копилку достижений всей области. Работу производителя сельхозтехники Президент тоже отметил на встрече с активом. «Гомсельмаш» набирает обороты.
Лето 2020-го для гомельских комбайностроителей жаркое. Предприятие работает прямо с колес: заказчикам отправили даже выставочные образцы техники. Главный конвейер загружен по максимуму – в сутки выпускают 12 единиц техники. Такой темп необходим, чтобы вовремя выполнить все заказы: до конца лета – 700 машин. Часть из них останется в Беларуси, часть – на экспорт. Традиционно главный рынок российский. Но есть заказчики и в Европе, и в Казахстане. Во многом на ситуации сказалась пандемия: пока конкуренты сидели в карантине, гомельчане работали.
Александр Конопацкий, заместитель генерального директора предприятия «Гомсельмаш»:
Здесь активно наращивают парк экономной техники. Коммерческий успех позволяет конструкторам активно развивать линейку отечественной зерноуборочной техники. В ближайшие 3-4 года гомельчане обещают представить кардинально обновленный модельный ряд.
Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения предприятия «Гомсельмаш»:
Это то, чего в Гомеле ждали 11 лет. Новая современная поликлиника. Вопрос не решался так долго из-за проблем с финансированием стройки. Теперь все трудности позади. Семейный медицинский центр рассчитан на обслуживание 40 тысяч человек. Каждый день здесь смогут принимать около 850 пациентов.
На 15 тысячах квадратных метров разместили все необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. В кабинетах – самое современное оборудование, для пациентов даже компьютерный томограф. Новую поликлинику отличает и наличие четырех малых операционных, где врачи смогут проводить хирургические вмешательства малоинвазивным способом.
Новая поликлиника – новые возможности. Заведующая функциональной диагностики Алла Гуленкова показала прибор, похожий на смартфон и также подключенный к сети мобильного оператора модуль аппарата ЭКГ.
Алла Гуленкова, заведующая отделением функциональной диагностики Гомельской центральной городской поликлиники:
Центр реабилитации этой поликлиники не имеет аналогов по набору оборудования не только в Гомеле. На его базе в будущем откроют городской центр амбулаторной реабилитации, где помощь окажут пациентам всего города. Для них – современные залы ЛФК, водолечебница с подводным душем-массажем и бассейном.
Александр Лукашенко:
И, казалось бы, главе государства уже все показали и рассказали. Пора уезжать. Но не тут-то было. Возле поликлиники Александра Лукашенко традиционно ждали люди, чтобы увидеть своего Президента вживую, поблагодарить и просто поговорить. Знают, что в общении он никогда не отказывает.
С каким теплом и какой настойчивостью в командировке Президента встречали полешуки, ни одна другая встреча не сравнится. Только посмотрите, эти кадры – показатель доверия Президенту. А это абсолютная ценность.
Никто не закрыт от простых людей и от их проблем. С трудностями помогают справляться. Многие – на личном контроле Александра Лукашенко. Решая вопросы и отдельного гражданина, и целого региона все вместе, сообща решаем и главную задачу: сделать жизнь в стране еще комфортнее.
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Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель
Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской...
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