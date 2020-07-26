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Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

26.07.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поводом для визита в регион стало открытие 8-этажного семейного медицинского комплекса. Его гомельчане ждали 11 лет. И вот теперь здесь в одном месте имеется всё необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара. Разумеется, и самое современное оборудование.

Помимо развития здравоохранения, на встрече с активом области, в общении с жителями города глава государства не уходил от острых тем. Как обычно, рассказывал обо всем открыто и честно. Активу региона – посыл, над чем нужно работать ещё активнее. Это и развитие мелиорации, что особенно важно для полесского края. Это и продажа как урожая, так и техники, с помощью которой этот самый урожай собирается (речь о комбайнах «Гомсельмаш»). Спойлер: спрос есть как в соседних с Гомельской областью регионах Украины и России, так и в Европе.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Ну а что касается проблем местных жителей – тут политика неизменна. Президент Лукашенко традиционно требует от вертикали: избранная народом власть должна слышать народ и выполнять свои предвыборные обещания. На примере Гомеля сейчас это выглядит так: поликлинику построили, улицу Шевченко расширили. Но впереди новые задачи.

Подробнее расскажет Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:
Этот визит в Гомель Президент начал не как обычно с посещения предприятий или конкретных объектов, а с общения с людьми. Активом области. На разговоре с главой государства почти тысяча человек. Тем, на самом деле, много. Это экономика, развитие региона – область немаленькая, социальные вопросы, открыли новую долгожданную поликлинику и обсудили политику в преддверии важного политического события.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Одна из важных тем – возрождение Полесья после аварии на ЧАЭС. Региону сильно досталось. Катастрофа этого мертвого города напрочь разрушила сознание если не всех, то большинства. Как такое могло случиться? Трагедия прошлого не отпускает нас и сегодня.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

От чернобыльской аварии пострадала почти четверть всей Беларуси. Больше остальных досталось Гомельской области, особенно приграничным районам. Радиоактивная вспышка зацепила приличный кусок земли. Кто хотел – уезжал. Кто-то продолжает и дальше здесь жить – почти 880 тысяч человек.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Полесье спасали, как могли, потому что знали – это наша Беларусь, наша земля и наши люди. Разработали стратегию и ее придерживались. Именно так и появилась чернобыльская госпрограмма. По ней и сегодня продолжают развивать Полесье: создают рабочие места, строят льготное жилье, благоустраивают все вокруг. Конечно же, акцент на современную медицину, бесплатное оздоровление, социальную поддержку.  

Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надежные друзья»

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

В разговоре Александр Лукашенко признался: чтобы показать белорусам наглядно, что жить здесь можно и нужно, дал себе и другим обещание – каждый год бывать на юге страны. По две-три недели жить на Полесье. Заодно, походив по земле, узнавать и проблемы региона.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошло больше 20 лет. Наверное, в этом зале мне нет необходимости, как тогда, убеждать вас в том, что мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область. Я видел, как многие наши политики сделали себе карьеру на чернобыльской катастрофе. Только ленивый тогда не говорил о том, что «Чарнобыль – гэта мая боль, трэба штосьцi рабiць». Но никто не предлагал, что же надо делать. И я твердо решил, что мы должны делать конкретные вещи для того, чтобы люди нам поверили. Ходить по Минску – уютному, чистому, красивому (я тогда об этом часто говорил) – это не наш путь.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Проблем хватает. А где их нет? Но все постепенно решается. Вот и новый этап: в сельском хозяйстве поручено губернатору вплотную заняться мелиорацией земель в области, в медицине не отставать от Минска, в условиях жизни не плестись в хвосте.   

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
То, что прошло три часа, я даже не заметила, наверное, час-полтора показалось по времени. Потому что, наверное, хотелось услышать от главы государства основополагающие моменты, на которые нужно опираться. Я очень люблю Беларусь, люблю Гомельскую область, свои Хойники. Поэтому для меня это было как бальзам на душу.

«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Одно из предприятий области, что на слуху, – «Гомсельмаш». Труды – в копилку достижений всей области. Работу производителя сельхозтехники Президент тоже отметил на встрече с активом. «Гомсельмаш» набирает обороты.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Лето 2020-го для гомельских комбайностроителей жаркое. Предприятие работает прямо с колес: заказчикам отправили даже выставочные образцы техники. Главный конвейер загружен по максимуму – в сутки выпускают 12 единиц техники. Такой темп необходим, чтобы вовремя выполнить все заказы: до конца лета – 700 машин. Часть из них останется в Беларуси, часть – на экспорт. Традиционно главный рынок российский. Но есть заказчики и в Европе, и в Казахстане. Во многом на ситуации сказалась пандемия: пока конкуренты сидели в карантине, гомельчане работали. 

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Александр Конопацкий, заместитель генерального директора предприятия «Гомсельмаш»:
Предприятие работает в полную силу. Практически, начиная с июня, у нас организована шестидневная рабочая неделя. В планах отгрузки производства техники, к существующему плану добавлено 350 машин дополнительно. Это говорит о том, что спрос на нашу технику есть.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Здесь активно наращивают парк экономной техники. Коммерческий успех позволяет конструкторам активно развивать линейку отечественной зерноуборочной техники. В ближайшие 3-4 года гомельчане обещают представить кардинально обновленный модельный ряд. 

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения предприятия «Гомсельмаш»:
Заказов много. И по кормоуборочной технике, и по зерноуборочной технике. Поэтому сейчас очень напряженная работа у всего коллектива. На пятилетку у нас большие перспективы. Думаем сделать рестайлинг наших основных, самых популярных моделей и вывести одновременно ряд новых моделей на рынок.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Это то, чего в Гомеле ждали 11 лет. Новая современная поликлиника. Вопрос не решался так долго из-за проблем с финансированием стройки. Теперь все трудности позади. Семейный медицинский центр рассчитан на обслуживание 40 тысяч человек. Каждый день здесь смогут принимать около 850 пациентов.  

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»  

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

На 15 тысячах квадратных метров разместили все необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. В кабинетах – самое современное оборудование, для пациентов даже компьютерный томограф. Новую поликлинику отличает и наличие четырех малых операционных, где врачи смогут проводить хирургические вмешательства малоинвазивным способом.

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Новая поликлиника – новые возможности. Заведующая функциональной диагностики Алла Гуленкова показала прибор, похожий на смартфон и также подключенный к сети мобильного оператора модуль аппарата ЭКГ.  

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Алла Гуленкова, заведующая отделением функциональной диагностики Гомельской центральной городской поликлиники:
При помощи Bluetooth регистрируется кардиограмма пациента. В дальнейшем, когда нас все устраивает, мы распечатываем сразу у постели пациента кардиограмму и делаем заключение, оказываем помощь.  

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Центр реабилитации этой поликлиники не имеет аналогов по набору оборудования не только в Гомеле. На его базе в будущем откроют городской центр амбулаторной реабилитации, где помощь окажут пациентам всего города. Для них – современные залы ЛФК, водолечебница с подводным душем-массажем и бассейном.  

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Александр Лукашенко:
Я видел это все. То, что только способна государственная медицина. В частной если есть – бешеные деньги за это заплатишь.

И, казалось бы, главе государства уже все показали и рассказали. Пора уезжать. Но не тут-то было. Возле поликлиники Александра Лукашенко традиционно ждали люди, чтобы увидеть своего Президента вживую, поблагодарить и просто поговорить. Знают, что в общении он никогда не отказывает.

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

С каким теплом и какой настойчивостью в командировке Президента встречали полешуки, ни одна другая встреча не сравнится. Только посмотрите, эти кадры – показатель доверия Президенту. А это абсолютная ценность.  

Открытие поликлиники, общение с активом и местными жителями. Как прошёл визит Президента Беларуси в Гомель

Никто не закрыт от простых людей и от их проблем. С трудностями помогают справляться. Многие – на личном контроле Александра Лукашенко. Решая вопросы и отдельного гражданина, и целого региона все вместе, сообща решаем и главную задачу: сделать жизнь в стране еще комфортнее.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок, Жанна Чернявская, Александр Конопацкий, Сергей Федорович, Алла Гуленкова

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской...
 
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