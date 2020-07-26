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Умерла звезда фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд

26.07.2020 22:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла звезда фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд

Британо-американская актриса Оливия де Хэвилленд скончалась на 105-м году. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс во всемирно известном фильме 1939 года «Унесенные ветром». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.  

Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где она прожила более 60 лет. Она оставалась последней из ныне живущих актеров, исполнивших роль в легендарной картине. 

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году. Она была одной из наиболее востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в «Унесенных ветром» она получила номинацию на «Оскар». Впоследствии ей удалось дважды стать обладательницей золотой статуэтки за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница». Кроме того, актриса снялась в таких кинолентах, как «Приключения Робин Гуда» (1938 г.), «Одиссея капитана Блада» (1935 г.), «Атака легкой кавалерии» (1936 г.), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964 г.) и многих других. 

Фото: Photofest

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Британо-американская актриса Оливия де Хэвилленд скончалась на 105-м году. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс во всемирно известном фильме 1939 года...
 
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