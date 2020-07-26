Умерла звезда фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд

Источник материала: ОНТ

Британо-американская актриса Оливия де Хэвилленд скончалась на 105-м году. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс во всемирно известном фильме 1939 года «Унесенные ветром». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где она прожила более 60 лет. Она оставалась последней из ныне живущих актеров, исполнивших роль в легендарной картине.

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году. Она была одной из наиболее востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в «Унесенных ветром» она получила номинацию на «Оскар». Впоследствии ей удалось дважды стать обладательницей золотой статуэтки за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница». Кроме того, актриса снялась в таких кинолентах, как «Приключения Робин Гуда» (1938 г.), «Одиссея капитана Блада» (1935 г.), «Атака легкой кавалерии» (1936 г.), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964 г.) и многих других.

Фото: Photofest

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