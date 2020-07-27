ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вадим Бокач назван лучшим игроком Чемпионата Беларуси 2020

27.07.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Игрок чемпиона страны и сборной Беларуси признан самым ценным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Во время церемонии награждения также прошло вручение остальных индивидуальных наград.

Вадим Бокач назван лучшим игроком Чемпионата Беларуси 2020

Знаковая фигура для всего белорусского пляжного футбола, без преувелечения легендарная личность для национального спорта, Вадим Бокач внес огромный вклад в первый за более чем 10 лет чемпионский успех Кировска. Символично, что в триумфальный для родного клуба сезон лучшим игроком стал именно Вадим.

Поздравляем Мастера с заслуженной наградой.

Торжественная церемония награждения чемпионов и призеров сопровождалась в том числе вручением прочих индивидуальных и командных наград. Список победителей выглядит следующим образом:

Лучший игрок  — Вадим Бокач (СДЮШОР)

Лучший вратарь — Вадим Алешкевич (Брест)

Лучший бомбардир — Андрей Скварчевский (Щучин), 28 голов

Лучший тренер — Виктор Голомзик (СДЮШОР)

Лучший гол — Иван Константинов (Гроднооблспорт) за удар бисиклетой со своей половины поля 20 июня в ворота Бреста

Самый молодой игрок — Александр Горох (СДЮШОР)

Судьи финального матча — Михаил Прохоров, Андрей Грузд, Ольга Павлють, Юрий Гуз

Приз За волю к победе — Брест (за камбэк в матче второго тура против Гроднооблспорт, в котором команды отыгралась с 0:4 и победила)

Приз Гроза авторитетов — Щучин (г. Щучин)

Приз Честная игра — М-Сити (г. Мозырь)

Победитель чемпионата —  СДЮШОР (г. Кировск)

Серебряный призер — Гроднооблспорт (г. Гродно)

Бронзовый призер — Брест (г. Брест)

Приз зрительских симпатий — Щучин (г. Щучин)

Лучший фотограф — Кристина Байгот

Самый активный интернет-болельщик — Ян Мысливец

http://www.beachsoccer.by/

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрок чемпиона страны и сборной Беларуси признан самым ценным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Во время церемонии награждения также прошло...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекорд "трио": около 10 тысяч на митинге в родном городе Тихановского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика