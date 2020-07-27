Вадим Бокач назван лучшим игроком Чемпионата Беларуси 2020

Источник материала: Кировец

Игрок чемпиона страны и сборной Беларуси признан самым ценным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Во время церемонии награждения также прошло вручение остальных индивидуальных наград.





Знаковая фигура для всего белорусского пляжного футбола, без преувелечения легендарная личность для национального спорта, Вадим Бокач внес огромный вклад в первый за более чем 10 лет чемпионский успех Кировска. Символично, что в триумфальный для родного клуба сезон лучшим игроком стал именно Вадим.

Поздравляем Мастера с заслуженной наградой.

Торжественная церемония награждения чемпионов и призеров сопровождалась в том числе вручением прочих индивидуальных и командных наград. Список победителей выглядит следующим образом:

Лучший игрок — Вадим Бокач (СДЮШОР)

Лучший вратарь — Вадим Алешкевич (Брест)

Лучший бомбардир — Андрей Скварчевский (Щучин), 28 голов

Лучший тренер — Виктор Голомзик (СДЮШОР)

Лучший гол — Иван Константинов (Гроднооблспорт) за удар бисиклетой со своей половины поля 20 июня в ворота Бреста

Самый молодой игрок — Александр Горох (СДЮШОР)

Судьи финального матча — Михаил Прохоров, Андрей Грузд, Ольга Павлють, Юрий Гуз

Приз За волю к победе — Брест (за камбэк в матче второго тура против Гроднооблспорт, в котором команды отыгралась с 0:4 и победила)

Приз Гроза авторитетов — Щучин (г. Щучин)

Приз Честная игра — М-Сити (г. Мозырь)

Победитель чемпионата — СДЮШОР (г. Кировск)

Серебряный призер — Гроднооблспорт (г. Гродно)

Бронзовый призер — Брест (г. Брест)

Приз зрительских симпатий — Щучин (г. Щучин)

Лучший фотограф — Кристина Байгот

Самый активный интернет-болельщик — Ян Мысливец

http://www.beachsoccer.by/