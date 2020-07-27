ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Германия выступила против присоединения России к G7

27.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: proexpress.com.ua

Причиной названа аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас  заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России. "Причинами исключения России [из формата G8] стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения [РФ в Группу восьми] до тех пор, пока эта ситуация не разрешится", - сказал министр в интервью газете Rheinische Post.

Маас также прокомментировал планы Трампа, помимо РФ, пригласить на саммит G7 Австралию, Индию и Южную Корею. Глава внешнеполитического ведомства Германии считает, что "G7 и G20 представляют собой два разумно скоординированных формата". "Нам не нужны G11 или G12", - цитирует Мааса Тасс.

Группа семи (G7) — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. В 1998 году в к группе присоединилась Россия в качестве полноценного члена. Однако после 2014 года  из-за событий в Украине и Крыму заседания группы вновь стали проходить без России. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной названа аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Он не помнит, сколько у него особняков». Как живет самый богатый президент в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика