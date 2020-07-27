Германия выступила против присоединения России к G7

Источник материала: Ежедневник

фото: proexpress.com.ua

Причиной названа аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России. "Причинами исключения России [из формата G8] стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения [РФ в Группу восьми] до тех пор, пока эта ситуация не разрешится", - сказал министр в интервью газете Rheinische Post.

Маас также прокомментировал планы Трампа, помимо РФ, пригласить на саммит G7 Австралию, Индию и Южную Корею. Глава внешнеполитического ведомства Германии считает, что "G7 и G20 представляют собой два разумно скоординированных формата". "Нам не нужны G11 или G12", - цитирует Мааса Тасс.

Группа семи (G7) — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. В 1998 году в к группе присоединилась Россия в качестве полноценного члена. Однако после 2014 года из-за событий в Украине и Крыму заседания группы вновь стали проходить без России.