В Минске мусоровоз разбил несколько автомобилей

Источник материала: Tut.by

Мусоровоз протаранил несколько припаркованных автомобилей в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Происшествие случилось утром 27 июля на столичной улице Леонида Беды. Здесь мусоровоз выехал за пределы дороги на парковку и протаранил по меньшей мере пять автомобилей.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.