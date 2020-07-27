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В Минске мусоровоз разбил несколько автомобилей
Источник материала: Tut.by
Мусоровоз протаранил несколько припаркованных автомобилей в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось утром 27 июля на столичной улице Леонида Беды. Здесь мусоровоз выехал за пределы дороги на парковку и протаранил по меньшей мере пять автомобилей.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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