ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

27.07.2020 11:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас у аграриев напряженная пора. Дорога каждая минута. Чествовали триумфаторов хлебной нивы прямо в поле.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

К слову, это уже второй повод вот так собраться: чуть больше недели назад агротандем из сельхозпредприятия «Кухчицы» старшего комбайнера Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского поздравляли за первую 1000 «золотого урожая».

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

Дуэт хлеборобов работает в команде уже 18 лет. Слаженность в действиях, высокая культура земледелия и внедрение прогрессивных технологий – слагаемые успеха.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

Сергей Янучок, старший комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Хороший урожай. Работаем. Погода позволяет работать. От урожая все зависит. Зашел, первый бункер набрал. И хочется все больше и больше набирать, чтобы без поломок машина шла.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

Виктор Жуковский, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Конечно, приятно, что, во-первых, цели достигнуты. Во-вторых, приятно, что поддержка есть. Я чувствую гордость, что мы убираем хлеб.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

Сельхозпредприятие «Кухчицы» входит в пятерку лучших в области. Средняя урожайность здесь – 70 центнеров с гектара. В целом же столичный регион один из лидеров по вкладу в общий каравай. Здесь в 2020 году планируют собрать 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.

Люди в материале: Сергей Янучок, Виктор Жуковский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске мусоровоз разбил несколько автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика