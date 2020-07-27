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«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, это уже второй повод вот так собраться: чуть больше недели назад агротандем из сельхозпредприятия «Кухчицы» старшего комбайнера Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского поздравляли за первую 1000 «золотого урожая».
Дуэт хлеборобов работает в команде уже 18 лет. Слаженность в действиях, высокая культура земледелия и внедрение прогрессивных технологий – слагаемые успеха.
Сергей Янучок, старший комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Виктор Жуковский, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Сельхозпредприятие «Кухчицы» входит в пятерку лучших в области. Средняя урожайность здесь – 70 центнеров с гектара. В целом же столичный регион один из лидеров по вкладу в общий каравай. Здесь в 2020 году планируют собрать 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.
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«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе
Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в...
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