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В Бресте в ДТП на ул. Ленина пострадала несовершеннолетняя
27.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 26 июля около 16:37 часов.
По предварительной информации: 26-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», двигался по улице Ленина. Напротив дома №14 совершил наезд на 15-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована. Проводится проверка.
Госавтоинспекция обращает внимание, что согласно
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Авария произошла 26 июля около 16:37 часов. По предварительной информации: 26-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», двигался по улице Ленина. Напротив дома №14...
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