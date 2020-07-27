В Бресте в ДТП на ул. Ленина пострадала несовершеннолетняя

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 26 июля около 16:37 часов.





По предварительной информации: 26-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», двигался по улице Ленина. Напротив дома №14 совершил наезд на 15-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована. Проводится проверка.





Госавтоинспекция обращает внимание, что согласно ПДД пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин).

А чтобы каникулы были безопасными, родителям необходимо ежедневно напоминать своим чадам Правила дорожного движения.