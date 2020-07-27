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Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

27.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До конца подачи заявок на крутой конкурс городских идей Regeneration осталось всего два дня. Напоминаем, что любой брестчанин в свободной форме может прислать свою идею по улучшению города и получить на это деньги.

Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

Давайте еще раз коротко про конкурс

Regeneration http://regeneration-brest.tilda.ws/ — конкурс городских идей от команды АРР «Дзедзіч». Ребята хотят обновить Брест после пандемии с помощью классных идей от горожан. Это может быть благоустройство двора, фестиваль, новое культурное пространство или волонтёрская инициатива. До 28 июля идет сбор заявок, потом жюри отберут 25 лучших идей, 7-10 из которых получат деньги на реализацию.

Помогать изменять город к лучшему будут крутые менторы. Можно участвовать командой от 1 до 3 человек.

Что будет если мою идею отберут, но я не получу денег на реализацию?

Вы получите классный опыт. Тренеры из Гродно и Варшавы познакомят вас с основами проектного менеджмента. Они расскажут, как креативно подготовить свою идею к публичной презентации с помощью современных мультимедийных штук. После обучения вы покажете свою презентацию жюри. Сейчас ничего не нужно красиво оформлять — достаточно расписать идею в текстовом редакторе. Даже если у вас совсем сырая идея — не переживайте и отправляйте. У вас будет целый август, чтобы довести её до ума.

Хорошо, а какие идеи ждут?

Жестких критериев для заявок нет. Ребятам не важен ваш возраст и опыт, главное – крутые предложения. Вот на какие темы можно подавать заявки:

  • Культура и искусство;
  • Экология и зоозащита;
  • Неформальное образование;
  • Инфраструктура города и урбанистика;
  • Волонтёрство;
  • Возможности для сообществ;
  • IT.

Если вы еще не понимаете, что именно хотите сделать для города, то вот вам несколько реализованных проектов:

Класс, куда присылать идею?

Вот сюда. Если остались вопросы, на них ответят тут: +375298010147 (Telegram, Viber), либо по почте: dzedzich.video@gmail.com

С текстом Положения о конкурсе городских идей «Regeneration» можно познакомиться тут

Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок
Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  До конца подачи заявок на крутой конкурс городских идей Regeneration осталось всего два дня. Напоминаем, что любой брестчанин в свободной форме может прислать свою...
 
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