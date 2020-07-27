Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

Источник материала: Виртуальный Брест

До конца подачи заявок на крутой конкурс городских идей Regeneration осталось всего два дня. Напоминаем, что любой брестчанин в свободной форме может прислать свою идею по улучшению города и получить на это деньги.





Давайте еще раз коротко про конкурс

Regeneration http://regeneration-brest.tilda.ws/ — конкурс городских идей от команды АРР «Дзедзіч». Ребята хотят обновить Брест после пандемии с помощью классных идей от горожан. Это может быть благоустройство двора, фестиваль, новое культурное пространство или волонтёрская инициатива. До 28 июля идет сбор заявок, потом жюри отберут 25 лучших идей, 7-10 из которых получат деньги на реализацию.

Помогать изменять город к лучшему будут крутые менторы. Можно участвовать командой от 1 до 3 человек.

Что будет если мою идею отберут, но я не получу денег на реализацию?

Вы получите классный опыт. Тренеры из Гродно и Варшавы познакомят вас с основами проектного менеджмента. Они расскажут, как креативно подготовить свою идею к публичной презентации с помощью современных мультимедийных штук. После обучения вы покажете свою презентацию жюри. Сейчас ничего не нужно красиво оформлять — достаточно расписать идею в текстовом редакторе. Даже если у вас совсем сырая идея — не переживайте и отправляйте. У вас будет целый август, чтобы довести её до ума.

Хорошо, а какие идеи ждут?

Жестких критериев для заявок нет. Ребятам не важен ваш возраст и опыт, главное – крутые предложения. Вот на какие темы можно подавать заявки:

Культура и искусство;

Экология и зоозащита;

Неформальное образование;

Инфраструктура города и урбанистика;

Волонтёрство;

Возможности для сообществ;

IT.

Если вы еще не понимаете, что именно хотите сделать для города, то вот вам несколько реализованных проектов:

#vershybrest https://www.instagram.com/vershy.brest/ — инициатива Дениса Рабчука, который расписал стены брестских домов стихами беларуских поэтов;

— инициатива Дениса Рабчука, который расписал стены брестских домов стихами беларуских поэтов; “Мадэрнісцкія домікі” https://www.instagram.com/konstruktivizm.by/ — проект по популяризации архитектуры модернизма, в рамках которого выпустили классные стикерпаки и переосмыслили визуал брестских домиков.

— проект по популяризации архитектуры модернизма, в рамках которого выпустили классные стикерпаки и переосмыслили визуал брестских домиков. Фестиваль Kontakt – экологический фестиваль, организованный общественными объединениями «Время Земли» https://vk.com/vremyazemli , «Багна» https://vk.com/bahna.land и « Декабристы ».

– экологический фестиваль, организованный общественными объединениями «Время Земли» , «Багна» и « ». “Морской NBбой” https://vk.com/nightbrest – благотворительный квест, собранные средства которого идут на помощь тяжелобольным детям из объединений “Сердце – детям” https://vk.com/dandelionsby и “Дети в беде” https://vk.com/club34069771 .

Класс, куда присылать идею?

Вот сюда . Если остались вопросы, на них ответят тут: +375298010147 (Telegram, Viber), либо по почте: dzedzich.video@gmail.com

С текстом Положения о конкурсе городских идей «Regeneration» можно познакомиться тут