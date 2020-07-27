Помните о конкурсе городских идей? Через два дня заканчивается сбор заявок

До конца подачи заявок на крутой конкурс городских идей Regeneration осталось всего два дня. Напоминаем, что любой брестчанин в свободной форме может прислать свою идею по улучшению города и получить на это деньги.
Давайте еще раз коротко про конкурс
Regeneration http://regeneration-brest.tilda.ws/ — конкурс городских идей от команды АРР «Дзедзіч». Ребята хотят обновить Брест после пандемии с помощью классных идей от горожан. Это может быть благоустройство двора, фестиваль, новое культурное пространство или волонтёрская инициатива. До 28 июля идет сбор заявок, потом жюри отберут 25 лучших идей, 7-10 из которых получат деньги на реализацию.
Помогать изменять город к лучшему будут крутые менторы. Можно участвовать командой от 1 до 3 человек.
Что будет если мою идею отберут, но я не получу денег на реализацию?
Вы получите классный опыт. Тренеры из Гродно и Варшавы познакомят вас с основами проектного менеджмента. Они расскажут, как креативно подготовить свою идею к публичной презентации с помощью современных мультимедийных штук. После обучения вы покажете свою презентацию жюри. Сейчас ничего не нужно красиво оформлять — достаточно расписать идею в текстовом редакторе. Даже если у вас совсем сырая идея — не переживайте и отправляйте. У вас будет целый август, чтобы довести её до ума.
Хорошо, а какие идеи ждут?
Жестких критериев для заявок нет. Ребятам не важен ваш возраст и опыт, главное – крутые предложения. Вот на какие темы можно подавать заявки:
Культура и искусство;
Экология и зоозащита;
Неформальное образование;
Инфраструктура города и урбанистика;
Волонтёрство;
Возможности для сообществ;
IT.
Если вы еще не понимаете, что именно хотите сделать для города, то вот вам несколько реализованных проектов: