ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бывший замглавы Совбеза Андрей Втюрин приговорен к 12 годами лишения свободы

27.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Верховный суд огласил приговор по резонансному «делу Втюрина». В деле было 16 фигурантов, в том числе руководители "Белтелекома", Белорусского межбанковского расчетного центра, представители руководства Минфина, Беларусбанка, банка БелВЭБ.

Уголовное дело слушалось в Верховном суде более четырех месяцев, пишет Tut.by. В деле было 16 фигурантов: одни обвинялись в даче взяток за поставку нужного оборудования, другие – в их получении.

Как сообщалось ранее, взятки исчислялись сотнями тысяч долларов. По данным КГБ, у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмма золота.

В итоге Верховный суд вынес приговоры:

Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, признан виновным в получении взятки в 192 000 долларов — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишен звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов.

Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», признан виновным в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 года лишения свободы.

Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, признан виновным в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 года лишения свободы, конфискация 526 тысяч долларов, остальную сумму он уже погасил.

Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», взятка в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро — 7 лет лишения свободы. Была применена ст. 69 УК, так как он выполнил досудебное соглашение.

Юрий Зданевич, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, взятка 82 500 долларов — 7 лет лишения свободы, конфисковать 20 тысяч долларов и 8 тысяч евро, еще 52 тысячи долларов с него взыщут в счет погашения ущерба.

Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк», признан виновным в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов — 6 лет лишения свободы.

Владимир Жилин, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), в виде взяток передал 900 250 долларов — 4 года лишения свободы.

Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), передал взятку в 9 тысяч долларов — 3 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Сергей Шарков, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), признан виновным в даче взяток на сумму в 53 тысячи долларов — штраф 5 тысяч базовых.

Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, взятка в 13 тысяч долларов, а также выгода имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов — 3 года лишения свободы.

Александр Бровка, представитель «Мобильного сервиса», признан виновным в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов — 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, передал взятки в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года лишения свободы.

Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, передал взятки в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года лишения свободы.

Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), в виде взятки дал 285 тысяч долларов — 3 года лишения свободы.

Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, взятка не менее 30 000 долларов — 3 года лишения свободы, освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), передал взятку в 195 тысяч долларов — 4 года лишения свободы.

Приговор Верховного суда вступил в законную силу. Пономарева взяли под стражу в зале суда, Кудасов будет освобожден из-под стражи. Те, кто приговорен к лишению свободы и ограничению, по амнистии будут освобождены частично от отбытия наказания сроком в один год.
 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд огласил приговор по резонансному «делу Втюрина». В деле было 16 фигурантов, в том числе руководители "Белтелекома", Белорусского межбанковского...
 
Новости дня
Новости разные
 
На полярном архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую температуру за время наблюдений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика