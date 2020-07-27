Бывший замглавы Совбеза Андрей Втюрин приговорен к 12 годами лишения свободы

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Верховный суд огласил приговор по резонансному «делу Втюрина». В деле было 16 фигурантов, в том числе руководители "Белтелекома", Белорусского межбанковского расчетного центра, представители руководства Минфина, Беларусбанка, банка БелВЭБ.

Уголовное дело слушалось в Верховном суде более четырех месяцев, пишет Tut.by . В деле было 16 фигурантов: одни обвинялись в даче взяток за поставку нужного оборудования, другие – в их получении.

Как сообщалось ранее, взятки исчислялись сотнями тысяч долларов. По данным КГБ, у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмма золота.

В итоге Верховный суд вынес приговоры:

Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, признан виновным в получении взятки в 192 000 долларов — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишен звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов.

Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», признан виновным в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 года лишения свободы.

Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, признан виновным в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 года лишения свободы, конфискация 526 тысяч долларов, остальную сумму он уже погасил.

Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», взятка в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро — 7 лет лишения свободы. Была применена ст. 69 УК, так как он выполнил досудебное соглашение.

Юрий Зданевич, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, взятка 82 500 долларов — 7 лет лишения свободы, конфисковать 20 тысяч долларов и 8 тысяч евро, еще 52 тысячи долларов с него взыщут в счет погашения ущерба.

Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк», признан виновным в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов — 6 лет лишения свободы.

Владимир Жилин, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), в виде взяток передал 900 250 долларов — 4 года лишения свободы.

Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), передал взятку в 9 тысяч долларов — 3 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Сергей Шарков, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), признан виновным в даче взяток на сумму в 53 тысячи долларов — штраф 5 тысяч базовых.

Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, взятка в 13 тысяч долларов, а также выгода имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов — 3 года лишения свободы.

Александр Бровка, представитель «Мобильного сервиса», признан виновным в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов — 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, передал взятки в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года лишения свободы.

Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, передал взятки в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года лишения свободы.

Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), в виде взятки дал 285 тысяч долларов — 3 года лишения свободы.

Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, взятка не менее 30 000 долларов — 3 года лишения свободы, освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), передал взятку в 195 тысяч долларов — 4 года лишения свободы.

Приговор Верховного суда вступил в законную силу. Пономарева взяли под стражу в зале суда, Кудасов будет освобожден из-под стражи. Те, кто приговорен к лишению свободы и ограничению, по амнистии будут освобождены частично от отбытия наказания сроком в один год.

