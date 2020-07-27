Россияне стали меньше верить в дружбу с Беларусью

Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования об отношении россиян к Беларуси и Александру Лукашенко.

Нормальными, спокойными отношения между Россией и Беларусью считают 27% россиян. 15% охарактеризовали отношения между странами как «дружественные», еще 17% назвали бы их хорошими, добрососедскими. Напряженными эти отношения кажутся 6% россиян, сообщает ВЦИОМ .

«В динамике положительные оценки имеют тенденцию к снижению по сравнению с пиком позитивного восприятия сложившихся отношений в декабре прошлого года», - отмечает ВЦИОМ. Тогда дружественными называли их 24% опрошенных, хорошими и добрососедскими — 22%. В два раза по сравнению с прошлым годом увеличилась доля тех, кто затрудняется охарактеризовать отношения между странами (16%).

Что касается перспектив, то стабильными отношения между странами считают 49% россиян. По сравнению с декабрем прошлого года это меньше на 6%. Доля же россиян, которые видят ухудшение в отношениях между странами, составляет 21%.

Об улучшении отношений говорит только каждый десятый опрошенный (11%), в декабре 2019 г. их было в два раза больше. Также на 8 п.п. с декабря 2019г. выросла доля тех, кто затрудняется оценить курс развития отношений между государствами (19%).

Что касается отношения российских граждан к Александру Лукашенко, то оно соответствует отношению к стране: положительное или нейтральное, говорится в сообщении ВЦИОМ. Положительно относится к Лукашенко каждый второй россиянин. Треть сообщают о безразличном отношении, почти каждый десятый – о негативном.

Наибольшие симпатии к Лукашенко демонстрируют люди старше 60 лет (65%). В безразличном и отрицательном отношении лидируют, напротив, 18-24-летние — среди них такие отношения обозначили 57% и 13% соответственно.

Эмоции, которые россияне испытывают к Александру Лукашенко, чаще позитивные. Так, об уважении к Лукашенко заявляют 34% россиян. С 2017 г. их доля не меняется. Симпатию к Лукашенко испытывают 18%, доверие - 14%. Надежду по отношению к белорусскому президенту испытывают 5% россиян.

О недоверии к Лукашенко заявили 7% опрошенных, разочаровании - 5%, антипатии - 4%, скепсисе – 4%.