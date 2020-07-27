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Сколько стоит озеленение белорусских городов и что такое деревня будущего? Анонс новой серии проекта «Сделано»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Урбанистический апгрейд. Сколько стоит озеленение белорусских городов, что такое деревня будущего и почему центр Могилева теперь сравнивают с «Петергофом»?
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Сколько стоит озеленение белорусских городов и что такое деревня будущего? Анонс новой серии проекта «Сделано»
Новости Беларуси. Урбанистический апгрейд. Сколько стоит озеленение белорусских городов, что такое деревня будущего и почему центр Могилева теперь сравнивают с...
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