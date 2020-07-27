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Сколько стоит озеленение белорусских городов и что такое деревня будущего? Анонс новой серии проекта «Сделано»

27.07.2020 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Урбанистический апгрейд. Сколько стоит озеленение белорусских городов, что такое деревня будущего и почему центр Могилева теперь сравнивают с «Петергофом»?

Сколько стоит озеленение белорусских городов и что такое деревня будущего? Анонс новой серии проекта «Сделано»

Сколько стоит озеленение белорусских городов и что такое деревня будущего? Анонс новой серии проекта «Сделано»

«Благоустройство. Всё в порядке» – новая серия проекта «Сделано». Смотрите сегодня, 27 июля, в 19.10 на СТВ.

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Урбанистический апгрейд. Сколько стоит озеленение белорусских городов, что такое деревня будущего и почему центр Могилева теперь сравнивают с...
 
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