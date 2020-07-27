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Назван лучший игрок 19-го тура футбольного чемпионата

27.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата Беларуси.

Игрок провел на поле 93 минуты против «Минска», забил один гол и сделал три голевые передачи. Также хавбек сделал 65 передач (74% точных). Instat Index – 381.

Отметим, что Стасевич в этом сезоне провел 18 игр, забил 5 мячей и отдал 14 голевых пасов. 
 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата Беларуси.
 
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