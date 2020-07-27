Назван лучший игрок 19-го тура футбольного чемпионата

Игрок провел на поле 93 минуты против «Минска», забил один гол и сделал три голевые передачи. Также хавбек сделал 65 передач (74% точных). Instat Index – 381.





Отметим, что Стасевич в этом сезоне провел 18 игр, забил 5 мячей и отдал 14 голевых пасов.







