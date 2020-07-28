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100 планшетов с безлимитным интернетом передали докторам

28.07.2020 11:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволит оперативно быть на связи с коллегами и обмениваться информацией. 

Дополнительный интернет-трафик на планшетах будет доступен в течение восьми месяцев. Оборудование получили учреждения здравоохранения Минской области и Витебска.

«Планшеты будут использовать в работе на вызовах терапевты и врачи общей практики. На гаджеты будет установлено специальное ПО, с помощью которого врач получит доступ к электронной базе пациентов, сможет выписывать электронные рецепты и оформить дневник пациента во время обслуживания визитов на дому. Это поможет сэкономить время и оперативно оказывать помощь пациентам», — отметил главный врач Витебской городскойф центральной поликлиники Станислав Иосифович Титович.

Также до 31 августа 2020 года действует акция «Спасибо докторам»: медикам на корпоративных тарифных планах доступен безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны.

Напомним, по состоянию на 27 июля в Беларуси подтвержден 67 тыс. 251 случай COVID-19, 60 492 пациента выздоровели,. За сутки были выявлены новых 119 случая (26 июля было 67 тыс. 132 случая) и 4 новых смерти.

 
Теги: Витебск
 
 
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МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволит оперативно быть на связи с...
 
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