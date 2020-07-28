100 планшетов с безлимитным интернетом передали докторам

МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволит оперативно быть на связи с коллегами и обмениваться информацией.

Дополнительный интернет-трафик на планшетах будет доступен в течение восьми месяцев. Оборудование получили учреждения здравоохранения Минской области и Витебска.

«Планшеты будут использовать в работе на вызовах терапевты и врачи общей практики. На гаджеты будет установлено специальное ПО, с помощью которого врач получит доступ к электронной базе пациентов, сможет выписывать электронные рецепты и оформить дневник пациента во время обслуживания визитов на дому. Это поможет сэкономить время и оперативно оказывать помощь пациентам», — отметил главный врач Витебской городскойф центральной поликлиники Станислав Иосифович Титович.

Также до 31 августа 2020 года действует акция «Спасибо докторам» : медикам на корпоративных тарифных планах доступен безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны.