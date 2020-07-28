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100 планшетов с безлимитным интернетом передали докторам
Источник материала: БДГ
МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволит оперативно быть на связи с коллегами и обмениваться информацией.
Дополнительный интернет-трафик на планшетах будет доступен в течение восьми месяцев. Оборудование получили учреждения здравоохранения Минской области и Витебска.
«Планшеты будут использовать в работе на вызовах терапевты и врачи общей практики. На гаджеты будет установлено специальное ПО, с помощью которого врач получит доступ к электронной базе пациентов, сможет выписывать электронные рецепты и оформить дневник пациента во время обслуживания визитов на дому. Это поможет сэкономить время и оперативно оказывать помощь пациентам», — отметил главный врач Витебской городскойф центральной поликлиники Станислав Иосифович Титович.
Также до 31 августа 2020 года действует акция
Напомним, по состоянию на 27 июля в Беларуси
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МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволит оперативно быть на связи с...
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