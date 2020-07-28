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Президент Беларуси убеждён в правильности курса на создание надёжной системы нацбезопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. Как сообщает БЕЛТА, об этом...
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