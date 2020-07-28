ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Запрет на посещение лесов действует в 28 регионах страны

28.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Запрет на посещение лесов действует в 28 регионах страны

Посещать леса нельзя в 28 районах Беларуси. Несмотря на то, что прошли дожди, высокий риск пожаров в стране сохраняется. 

Наиболее опасная ситуация из-за погодных условий в Гродненской и Гомельской областях. Там под запретом находятся 15 и 9 районов соответственно. В Минской области нельзя посещать Столбцовский район. Полностью свободны для посещения леса в Витебской и Могилевской областях.

Напомним, нарушителям грозит административная ответственность и штраф до 675 рублей.

Подробнее информацию о регионах можно узнать на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посещать леса нельзя в 28 районах Беларуси. Несмотря на то, что прошли дожди, высокий риск пожаров в стране сохраняется.  Наиболее опасная ситуация из-за погодных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Онколог назвал популярный продукт, улучшающий пищеварение. Вы удивитесь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика