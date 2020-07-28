|
Запрет на посещение лесов действует в 28 регионах страны
Источник материала: ОНТ
Посещать леса нельзя в 28 районах Беларуси. Несмотря на то, что прошли дожди, высокий риск пожаров в стране сохраняется.
Наиболее опасная ситуация из-за погодных условий в Гродненской и Гомельской областях. Там под запретом находятся 15 и 9 районов соответственно. В Минской области нельзя посещать Столбцовский район. Полностью свободны для посещения леса в Витебской и Могилевской областях.
Напомним, нарушителям грозит административная ответственность и штраф до 675 рублей.
Подробнее информацию о регионах можно узнать на сайте
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посещать леса нельзя в 28 районах Беларуси. Несмотря на то, что прошли дожди, высокий риск пожаров в стране сохраняется. Наиболее опасная ситуация из-за погодных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)