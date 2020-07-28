Запрет на посещение лесов действует в 28 регионах страны

Источник материала: ОНТ

Посещать леса нельзя в 28 районах Беларуси. Несмотря на то, что прошли дожди, высокий риск пожаров в стране сохраняется.

Наиболее опасная ситуация из-за погодных условий в Гродненской и Гомельской областях. Там под запретом находятся 15 и 9 районов соответственно. В Минской области нельзя посещать Столбцовский район. Полностью свободны для посещения леса в Витебской и Могилевской областях.

Напомним, нарушителям грозит административная ответственность и штраф до 675 рублей.

Подробнее информацию о регионах можно узнать на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси .





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