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В Могилеве водитель сделал замечание пьяному парню, который сидел на дороге, и был им избит

28.07.2020 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый пешеход избил водителя в Могилеве. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.


Фото: Ella87, pixabay.com

В милицию обратился 28-летний мужчина и рассказал, что его избил нетрезвый парень. Милиционеры выяснили обстоятельства случившегося, а также установили вероятного хулигана.

Оказалось, что 18-летний могилевчанин шел по улице с компанией приятелей. Будучи пьяным, он вышел на проезжую часть и сел посередине дороги. При этом парень кричал оскорбления в адрес водителя автомобиля, который пытался проехать. Когда последний вышел из машины, чтобы выяснить, почему незнакомец сидит на проезжей части, молодой человек поднялся и ударил ногой своего оппонента.

Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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