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В лесу под Солигорском заблудились две женщины. В Крупском районе искали пожилых супругов
28.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Иллюстративное фото
Спасатели, сотрудники милиции и лесники 27 июля искали заблудившихся любителей тихой охоты в лесах Солигорского и Крупского районов. Под Солигорском нашли двух женщин, под Крупками — пожилую семейную пару,
Сообщение о заблудившихся 66-летней и 34-летней женщинах в лесу возле деревни Тесна Солигорского района поступило в службу спасения в 12:18.
Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:
— Женщины сами позвонили по мобильному телефону и сообщили, что заблудились. В поисках принимали участие сотрудники МЧС и лесного хозяйства. Мобильная связь поддерживалась в процессе поисков. Работники лесхоза нашли женщин в 13:13. В медицинской помощи они не нуждались.
В этот же день в лесу возле деревни Плавучее-Галое Крупского района заблудились 72-летний мужчина и его 69-летняя жена.
— Супруги собирали ягоды, — рассказывает Диана Железняк. — Они позвонили в 13:24 по мобильному телефону и сообщили, что потерялись в лесу. Искали пенсионеров спасатели, милиционеры и лесники. В 16:27 супружескую пару обнаружили наши сотрудники. Самочувствие обоих опасений не вызывало.
МЛЫН.BY
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Спасатели, сотрудники милиции и лесники 27 июля искали заблудившихся любителей тихой охоты в лесах Солигорского и Крупского районов. Под Солигорском нашли двух...
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