В лесу под Солигорском заблудились две женщины. В Крупском районе искали пожилых супругов

Источник материала: Слуцк Город





Иллюстративное фото

Спасатели, сотрудники милиции и лесники 27 июля искали заблудившихся любителей тихой охоты в лесах Солигорского и Крупского районов. Под Солигорском нашли двух женщин, под Крупками — пожилую семейную пару, сообщает МЛЫН.BY.

Сообщение о заблудившихся 66-летней и 34-летней женщинах в лесу возле деревни Тесна Солигорского района поступило в службу спасения в 12:18.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Женщины сами позвонили по мобильному телефону и сообщили, что заблудились. В поисках принимали участие сотрудники МЧС и лесного хозяйства. Мобильная связь поддерживалась в процессе поисков. Работники лесхоза нашли женщин в 13:13. В медицинской помощи они не нуждались.

В этот же день в лесу возле деревни Плавучее-Галое Крупского района заблудились 72-летний мужчина и его 69-летняя жена.

— Супруги собирали ягоды, — рассказывает Диана Железняк. — Они позвонили в 13:24 по мобильному телефону и сообщили, что потерялись в лесу. Искали пенсионеров спасатели, милиционеры и лесники. В 16:27 супружескую пару обнаружили наши сотрудники. Самочувствие обоих опасений не вызывало.

МЛЫН.BY