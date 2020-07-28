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Канопацкая - Тихановской: Мы находимся по разные стороны барьера

28.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты экс-депутат Анна Канопацкая обратилась через свой фейсбук к другому кандидату в президенты Светлане Тихановской.

Публикуем это обращение полностью, а выводы, как говорят, делайте сами. 

И да, под обращением очень интересные комментарии, самый популярный из них: "Анна, подайте сигнал, если вы в заложниках. Как можно за столь короткий срок превратится из человека с реноме и статусом оппозиционного депутата в политического клоуна, над которым насмехаются все, кому не лень".



Обращение Анны Канопацкой

Госпожа Светлана Тихановская!

Вы совсем недавно в политике, и очень надеюсь, что надолго в ней не задержитесь.
У вас была прекрасная жизнь в кругу любящих вас людей, и я желаю вам, чтобы вы к ней вернулась. Но так сложились обстоятельства, что сейчас мы находимся по разные стороны барьера и я должна вам кое-что объяснить.

Политическая борьба дело грязное, и люди, избравшие ее в качестве своей профессиональной деятельности должны быть готовы ко всему.

Мой выбор, в отличие от вас, был осознанным, а не вынужденным.

И потому я была готова к давлению на меня как со стороны власти, так и со стороны ваших сторонников, помощников, активистов, к массовому шельмованию всего, что связано со мной и моей предвыборной кампанией, угрозам в адрес меня, членов моей команды и моих детей.

Даже публичные требования сняться в вашу пользу с заявлением о моем низком рейтинге я перенесла спокойно. К вашим 97% трудно что-то прибавить ))

Таковы правила жанра. Но сейчас вами предпринята попытка лишить меня возможности продолжить избирательную кампанию руками ЦИК по ложным обвинениям.


Более 20 лет я шла к этой кампании, вопреки всем обстоятельствам, шла к возможности осуществить мирные преобразования в нашей стране, направить Беларусь на путь европейской интеграции.

И сейчас на этом пути оказалась вы, с вашими маргинальными идеями, имеющими целью разрушить систему государственного управления в нашей стране, с желанием исключить меня из избирательного процесса по ложным обвинениям.

Теперь не обессудьте, вы вышли на мое, юридическое поле, и я буду отвечать сообразно.

В отличие от вас, от примкнувших к вам руководителей штабов незарегистрированных кандидатов и самих этих горе-кандидатов, я действую публично и от своего имени.
 
 
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Кандидат в президенты экс-депутат Анна Канопацкая обратилась через свой фейсбук к другому кандидату в президенты Светлане Тихановской.
 
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