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Сколько стоит здоровое питание

29.07.2020 08:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сколько стоит месяц здорового питания?

Вначале нам нужно составить ассортимент конкретных продуктов и рассчитать их количество. Но обращаться к готовым диетам и специалистам не будем. Слишком часто, даже признанные авторитеты, пугают своей безапелляционностью: «мясо – вредно», «молоко – яд», «в чае кофеин», «только сырая растительная пища», «палеодиета» и т.д.

Спросим совета у человека не постороннего, но не заинтересованного, а именно – у фитнес-тренера. Потому что тренер, в отличие от диетолога, дает советы по здоровому питанию здоровым людям, и они получают видимый результат.

Недельный набор здоровых продуктов вышел таким. Для простоты возьмем средние цены из нижнего сегмента е-доставки и нескольких обычных магазинов.

 
 
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Здоровое питание понятие обширное и неопределенное. Мнений на этот счет, кажется, больше чем желающих воспользоваться этим мнением. А если учесть, что здоровое...
 
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