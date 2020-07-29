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Врач-инфекционист предупредил об опасных последствиях герпеса
Источник материала: ОНТ
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев назвал «
Эксперт напомнил, что данный вирус имеется у 90–95% всего мира, однако способен проявиться не у всех. По его словам, герпес — это маркерное заболевание, которые говорит о проблемах с иммунитетом.
Врач отметил, что нормой является появление герпеса не более двух раз в год. Если же «высыпания» появляются на губах чаще, то стоит обратиться к специалисту.
По словам Акинфева, герпес может поражать не только слизистые, но и нервные волокна.
Крайними последствиями герпеса может стать приобретенная глухота и потеря зрения.
Специалист дал несколько рекомендаций, которые помогут избежать обострения заболевания. Так, в ветреную погоду необходимо пользоваться гигиенической помадой, употреблять сезонные фрукты и овощи, насыщать свой организм витаминами, высыпаться и соблюдать режим.
Фото: depositphotos.com
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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев назвал «Вечерней Москве» опасные последствия, которые может вызвать герпес рассказал какие опасные...
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