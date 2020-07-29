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Врач-инфекционист предупредил об опасных последствиях герпеса

29.07.2020 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач-инфекционист предупредил об опасных последствиях герпеса

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев назвал «Вечерней Москве» опасные последствия, которые может вызвать герпес рассказал какие опасные последствия может вызывать герпес.

Эксперт напомнил, что данный вирус имеется у 90–95% всего мира, однако способен проявиться не у всех. По его словам, герпес — это маркерное заболевание, которые говорит о проблемах с иммунитетом.

Врач отметил, что нормой является появление герпеса не более двух раз в год. Если же «высыпания» появляются на губах чаще, то стоит обратиться к специалисту.

По словам Акинфева, герпес может поражать не только слизистые, но и нервные волокна.

Крайними последствиями герпеса может стать приобретенная глухота и потеря зрения.

Специалист дал несколько рекомендаций, которые помогут избежать обострения заболевания. Так, в ветреную погоду необходимо пользоваться гигиенической помадой, употреблять сезонные фрукты и овощи, насыщать свой организм витаминами, высыпаться и соблюдать режим.

Фото: depositphotos.com

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев назвал «Вечерней Москве» опасные последствия, которые может вызвать герпес рассказал какие опасные...
 
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