Завершилось первое полугодие 2020-го. Какова демография района на данном этапе, мы спросили у начальника отдела загс Смолевичского райисполкома Натальи Конюшик (на фото).

Корр. «КС»:

— Наталья Владимировна, каковы основные цифры?

Н. Конюшик:

— В Смолевичском районе за январь — июнь 2020 года зарегистрировано 191 рождение, 354 смерти, 107 браков, 27 расторжений браков, 29 установлений отцовства, 2 усыновления, 8 перемен фамилии, имени, отчества.

— Наталья Владимировна, сколько деток родилось в 2020-м году в Смолевичском районе?

Н. Конюшик:

— За текущий период в Смолевичском районе родился 191 ребенок: 103 мальчика и 88 девочек. По городу Смолевичи за данный период зарегистрировано 81 рождение.

Корр. «КС»:

— В каком возрасте смолевичанки и жительницы района становились мамами?

Н. Конюшик:

— Средний возраст матерей составляет 29 лет, отцов – 31 год. Минимальный возраст отцов — 21 год, матерей — 16 лет. Максимальный возраст отцов — 57 лет, матерей — 43 года. 1 ребенок родился у несовершеннолетней матери.

Корр. «КС»:

— Сколько в первом полугодии было зарегистрировано установлений отцовства?

Н. Конюшик:

— За текущий период 31 ребенок родился у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке. Было зарегистрировано 29 установлений отцовства, из них 26 — по совместному заявлению отца и матери и 3 — по решению суда. 20 записей об установлении отцовства были составлены одновременно с рождением. 15 записей об установлении отцовства зарегистрировано в отделе загс г.Смолевичи и 14 — в сельской местности.

Корр. «КС»:

— Чаще рождались первенцы?

Н. Конюшик:

— Нет. Первенцы появились в 61-й семье, вторые дети — в 78-и семьях, третьи — в 32-х семьях, четвертые — в 13-и семьях, пятые дети — в 4-х семьях, у 1 семьи родился шестой ребенок. 1 ребенок родился седьмым в семье и 1 ребенок родился в семье восьмым. Зарегистрированы 2 двойни.

Корр. «КС»:

— Вот мы и подошли к самому интересному. Наталья Владимировна, какие же имена для своих детишек выбирали смолевичане и жители района?

Н. Конюшик:

— Самые популярные среди мужских имен — Артем (названо 11 мальчиков), Иван и Кирилл (названо по 6 мальчиков), Владислав, Давид, Егор, Марк, Роман (названо по 4 мальчика). Среди женских — Валерия (названо 5 девочек), Александра, Алиса, Екатерина (названо по 4 девочки), Анна, Дарья, Марта (названо по 3 девочки). К разряду редких имен, которыми в анализируемый период были названы новорожденные, можно отнести следующие: мужские — Дамиан, Еремей, Леон, Роберт, Родион, женские — Аврора, Агния, Аделина, Ангелина, Анжелика, Далида.

Корр. «КС»:

— Сколько браков было зарегистрировано в первом полугодии 2020-го?

Н. Конюшик:

— Всего на территории Смолевичского района было зарегистрировано 107 браков: 73 — в городе Смолевичи и 34 — в сельской местности. 72 брака зарегистрировано гражданами, где оба вступили в брак впервые. 35 браков зарегистрировано гражданами, вступившими в брак повторно. Средний возраст вступающих в брак мужчин — 33 года, женщин — 30 лет. Минимальный возраст женихов — 20 лет, невест — 16 лет. Максимальный возраст жениха — 67 лет, невесты — 70 лет. В торжественной обстановке зарегистрировано 45 браков, в неторжественной — 62.

Корр. «КС»:

— К сожалению, не уйти и от печальной статистики. Каковы цифры, Наталья Владимировна?

Н. Конюшик:

— За 1 полугодие 2020 года в районе умерло 354 человека, из них в г. Смолевичи — 117 человек, в сельской местности — 237 человек. Среди умерших — 185 мужчин и 169 женщин, 1 ребенок в возрасте до 18-и лет. Средний возраст умерших мужчин — 65 лет, женщин — 79 лет. В трудоспособном возрасте умер 81 человек. По болезни умерли 328 человек, от несчастного случая — 19 человек, по старости — 5 человек, от отравления алкоголем — 2 человека.

Беседовала Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.