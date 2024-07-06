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«Александрия собирает друзей»: народные гуляния традиционно развернулись на берегу Днепра

06.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Александрия собирает друзей»: народные гуляния традиционно развернулись на берегу Днепра
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси проходит фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалье, передает «МИР 24».

Бесконечные торговые ряды организовали мастера со всей страны. Приехали и гости из российских регионов. Отдельные стенды на ярмарке посвятили Союзному государству. Умельцы привезли сувениры: изделия из глины и соломы, картины, украшения, народные костюмы. А некоторые мастера творят прямо на глазах у покупателей.

«В этом деле самое главное, чтобы нравилось людям. Некоторые говорят: «Ой, я бы сам сделал». Я говорю: «Попробуйте». И на спор некоторые проигрывают. Не так-то просто сразу. Я к этому шел где-то лет сорок», – поделился ремесленник из Беларуси Николай Абдрошитов.

«Мы приехали из Новосибирска. У нас в Новосибирске, как ни странно, очень развито лоскутное шитье. У нас даже есть свой фестиваль. Он как раз сейчас проходит. В первый раз его пропустили, потому что поехали к вам на праздник в Беларусь. Мы привезли вот такие штучки в традиционном стиле», – рассказала мастер лоскутного шиться из Новосибирска Наталья Муравьева.

Торговля идет с самого утра и продлится до поздней ночи. А рядом концертные площадки. Народные ансамбли завлекают песнями, игрой на музыкальных инструментах и спектаклями. Гостям предлагают попробовать свои силы в караоке и народных забавах. Фестиваль на берегу Днепра проходит ежегодно уже почти 15 лет.



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Торговые ряды организовали мастера со всей страны. Приехали и гости из российских регионов. Отдельные стенды на ярмарке посвятили Союзному государству.
 
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