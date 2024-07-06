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«Александрия собирает друзей»: народные гуляния традиционно развернулись на берегу Днепра
06.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалье, передает «МИР 24».
Бесконечные торговые ряды организовали мастера со всей страны. Приехали и гости из российских регионов. Отдельные стенды на ярмарке посвятили Союзному государству. Умельцы привезли сувениры: изделия из глины и соломы, картины, украшения, народные костюмы. А некоторые мастера творят прямо на глазах у покупателей.
Торговля идет с самого утра и продлится до поздней ночи. А рядом концертные площадки. Народные ансамбли завлекают песнями, игрой на музыкальных инструментах и спектаклями. Гостям предлагают попробовать свои силы в караоке и народных забавах. Фестиваль на берегу Днепра проходит ежегодно уже почти 15 лет.
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Торговые ряды организовали мастера со всей страны. Приехали и гости из российских регионов. Отдельные стенды на ярмарке посвятили Союзному государству.
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