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Что делать, чтобы на массовом мероприятии исправно работал интернет. Рассказывает сотовый оператор

29.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Собираясь на крупное мероприятие нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть перебои с интернетом и связью. Ведь из-за большого скопления людей повышается нагрузка на сеть.

— В местах массового скопления людей, например, МКСК «Минск-арена» или Национальный олимпийский стадион «Динамо» при необходимости проводятся работы по расширению емкости в моменты пиковой нагрузки. В частности, для улучшения качества связи в Парке Дружбы народов компания A1 произвела оперативную модернизацию оборудования, что позволило увеличить емкость 3G-сети в пять раз, — сообщается в пресс-релизе компании А1.


пикет Тихановской, Гомель

Специалисты посоветовали, как избежать критических нагрузок на сеть в местах большого скопления людей, пишет zautra.by
— Для этого рекомендуется переводить устройства в Wi-Fi сети, производить отложенную отправку объемных файлов, приоритизировать передачу данных с использованием текстовых сообщений, а не видеостриминга, по возможности снижать количество голосовых вызовов, резкий рост которых также может оказывать влияние на ухудшение качества мобильного интернета. В отдельных случаях рекомендуется производить переключение стандартов связи с 4G на 3G, — отметили в компании.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Собираясь на крупное мероприятие нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть перебои с интернетом и связью. Ведь из-за большого скопления людей повышается...
 
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