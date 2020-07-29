В Пинске пропала 11-летняя девочка, ее ищет милиция

Источник материала: ОНТ

В Пинске разыскивают пропавшую 11-летнюю девочку Алину Родичеву, ранее она уже уходила из дома, сообщает МВД в своем Telegram-канале «Разыскивает милиция».

Ребенок пропал 28 июля около 12:00 – девочка ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы Алины Родичевой: на вид 11-13 лет, рост около 135 см, телосложение худощавое, волосы темные. На девочке была красная или голубая майка, синие шорты и бордовые кроссовки.





Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, милиция просит сообщить в Пинский ГОВД: 8 (029) 674-00-49, 8 (0165) 31-28-00 или 102.

ФОТО: Telegram-канал «Разыскивает милиция»

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