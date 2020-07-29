Госканал хвастается убийственно высоким рейтингом Лукашенко: просто посмотрите на эти цифры

Источник материала: KYKY

Телеканал ОНТ заказал у Аналитического центра Ecoom очередной соцопрос об электоральных предпочтениях и настроениях граждан. Его результаты якобы говорят о том, что уровень доверия Александру Лукашенко составляет аж 78,1%, а на выборах он победит в первом туре.

Исследование проводилось 23-27 июля методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов; утверждается, что статистическая погрешность не превышает 2,5−4%.

Ecoom пришел к выводу, что участие в голосовании планирует принять 89,5% населения (по данным на 10-13 июля – 87,3%). К возможности досрочного голосования в целом положительно относятся 61,4% беларусов.

Лукашенко готовы поддержать на выборах 72,3% беларусов (две недели назад было 69,4%). Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Рейтинг Светланы Тихановской вырос с 2,2% до 7,5%, Анны Канопацкой на 0,1%.

В опросе указан и уровень доверия действующему президенту – 78,1% (за две недели показатель не изменился). Делается акцент на том, что сюда включен не только электоральный рейтинг, но и оценка социально-экономической политики главы государства, эффективность принимаемых им решений, добавляет TUT.by.

Обложка: Хасан Курбанбаев .