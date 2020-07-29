Нужно ли спать днем, если очень хочется? Вот что говорят эксперты

Источник материала: Tut.by

Хорошо ли для здоровья вздремнуть днем? Американская кардиологическая ассоциация объясняет, почему в этом вопросе не все однозначно.



Фото: pixabay.com

«Сила 15−45-минутного сна в том, что он может улучшить память и снизить утомляемость до конца дня, — говорит доктор Майкл Гранднер, директор программы исследований сна и здоровья в университете Аризоны в Тусоне. — Такой сон может значительно повысить производительность».

Некоторые исследования сравнивают дневной сон с чашкой кофе, а некоторые компании, например, Google и NASA, позволяют работникам вписывать время сна в свой ежедневный график. Но последствия такого сна — не до конца изученный вопрос.

Например, исследование 2019 года, опубликованное в британском медицинском журнале Heart, отслеживало привычку дремать почти у 3,5 тысяч человек в течение пяти лет и показало: у тех, кто дремал днем один или два раза в неделю, сердечно-сосудистые заболевания встречались на 48% реже, чем у тех, кто этого не делал. С другой стороны, метаанализ 11 исследований, опубликованных в журнале Sleep в 2015 году, показал, что люди, которые спали в течение часа или более в день, в 1,82 раза чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, которые не дремали днем.

«Мы недостаточно знаем о том, может ли дневной сон быть рискованным для здоровья или провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний», — поясняет доктор Клет Кусида, невролог и профессор психиатрии в медицинском центре Стэнфордского университета в Калифорнии.

По словам обоих экспертов, более актуальный вопрос для здоровья — причина, по которой вам хочется вздремнуть. «Если ты дремлешь днем, потому что тебе нравится такой график, то это, наверное, хорошо, — рассуждает Гранднер. — Но если ты спишь просто потому, что больше не можешь бодрствовать, — это признак какой-то серьезной проблемы с организмом. Ты либо не выспался ночью, либо качество самого сна было очень плохим».

Даже у тех, кто на первый взгляд спит достаточно долго, может быть апноэ во сне — распространенное расстройство, когда дыхание часто прерывается. «Если у человека отмечается значительная дневная сонливость, приводящая к непреднамеренному или самопроизвольному сну — это, как правило, указывает на недостаток сна или проблемы с его качеством. Рекомендуется провести оценку нарушений сна и проверить состояние здоровья в целом», — говорит доктор Кусида.



Фото: pixabay.com

Эксперты соглашаются, что идеальный дневной сон не должен длиться слишком долго. «Вам не нужно погружаться в глубокую стадию сна. Если вы когда-нибудь просыпались после затянувшейся дневной дремоты, то знаете это чувство разбитости и слабости».

Кроме того, слишком долгий сон в течение дня может нарушить общий ночной сон, а рекомендуется максимально спать именно ночью.

Эксперты советуют подумать о важности сна. «Мы живем в культуре, которая не всегда ценит сон, — говорит Гранднер. — Мы должны перестать говорить о сне как о непродуктивном времени и перестать восхищаться людьми, которые хвастаются тем, что они мало спят. Есть научные доказательство того, что сон — это основополагающая часть жизни, такая же важная, как еда и физическая активность».