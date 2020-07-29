С 1 августа изменяются размеры бюджета прожиточного минимума

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с 246,78 до 256,1 рубля и будет действовать до конца октября 2020 года.

БМП в среднем на душу населения установлен в размере 256,1 рубля, что на 3,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 года): трудоспособное население - 285,04 рубля, пенсионеры - 193,92 рубля, студенты - 246,72 рубля, дети в возрасте до трех лет - 160,79 рубля, дети от 3 до 6 лет - 224,7 рубля, дети от 6 до 18 лет - 274,48 рубля.

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличиваются соразмерно росту БПМ на 3,8%, передает БелТА .