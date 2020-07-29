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Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, исследования белорусских учёных позволяют успешно развивать экономику на землях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
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Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24...
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