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Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»

29.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

Кроме того, исследования белорусских учёных позволяют успешно развивать экономику на землях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Институт для области нашей важен. Мы и дальше будем концептуально это развивать сотрудничество. Конечно, мы должны учитывать и предрасположенность почв, которые по накоплению тех или иных радионуклидов... Когда проводилось, мы изучали, и докладывалась информация, что не всегда эти земли пригодны для выращивания, и мы должны это учитывать.

Люди в материале: Геннадий Соловей

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24...
 
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