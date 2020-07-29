Исследование: прививка от гриппа может защитить от проблем с сердцем и с сосудами

Источник материала: ОНТ

Далеко не все делают прививки от гриппа. И это зря. Как показало исследование учёных из Техасского университета в США, прививка может не только защитить вас от неприятного и опасного сезонного заболевания, но и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди возрастной категории людей старше 50 лет. Об этом сообщает портал medicalxpress.com.

Благодаря исследованию учёных, удалось изучить информацию, которую собрали из крупнейших баз данных США 2014 года среди крупных больниц. Это помогло изучить влияние прививок от гриппа на заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

В результате научной работы было обнаружено, что у вакцинированных людей от 50 лет риск сердечного приступа уменьшился на 28%, транзиторной ишемической атаки - на 47%, остановки сердца - на 85%.

Учёные рекомендовали делать прививки от гриппа регулярно как взрослым, так и детям, особенно тем, кто находится в группе риска и страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и эмфиземы.

фото: openmedia.io

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