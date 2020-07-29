«Интер» вышел на второе место в чемпионате Италии по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Италии по футболу после завоевания титула «Ювентусом», продолжается борьба за серебряные медали.

На второе место претендуют «Интер», «Аталанта» и «Лацио». В 37-м (предпоследнем) туре «Аталанта» одержала волевую победу над «Пармой» — 2:1. После первого тайма клуб из Бергамо проигрывал, но добился успеха благодаря голам Руслана Малиновского и Алехандро Гомеса. «Интер» дома принимал «Наполи» и тоже выиграл — 2:0. Мячи в активе Данило Де Амброзио и Лаутаро Мартинеса. После 37 матчей «Интер» набрал 79 очков, у «Аталанты» — 78. На четвертом месте «Лацио» — 75 баллов, но у римлян сыграно лишь 36 матчей.

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