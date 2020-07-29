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Суд над Ефремовым начался с переноса заседания: не пришли адвокаты обвиняемого

29.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресненский суд Москвы сегодня начал рассматривать дело по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако из-за неявки адвокатов обвиняемого слушания перенесли на завтра, 30 июля. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: Пресс-служба Таганского суда

Ранее адвокаты Михаила Ефремова просили суд перенести заседание на после 5 августа в связи с тем, что два защитника актера находятся в командировке.

Кстати, сегодня на суде Михаил Ефремов заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель.

Напомним, авария произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян.

Спустя четыре дня после аварии Ефремов записал видеообращение к семье погибшего, в котором просил прощения. Однако уже 3 июля он отказался признавать вину в ДТП. По словам адвоката, это есть и в материалах дела.

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