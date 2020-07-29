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Суд над Ефремовым начался с переноса заседания: не пришли адвокаты обвиняемого
Источник материала: Tut.by
Пресненский суд Москвы сегодня начал рассматривать дело по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако из-за неявки адвокатов обвиняемого слушания перенесли на завтра, 30 июля. Об этом сообщает
Ранее адвокаты Михаила Ефремова просили суд перенести заседание на после 5 августа в связи с тем, что два защитника актера находятся в командировке.
Кстати, сегодня на суде Михаил Ефремов
Напомним, авария произошла
Спустя четыре дня после аварии Ефремов
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Предварительное заседание перенесено на 30 июля.
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