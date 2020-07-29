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Открытие: найдено место, которое Ван Гог нарисовал на своём последнем шедевре перед смертью
Источник материала: KYKY>
Накануне годовщины смерти художника Винсента Ван Гога (умер в 1980 году; по самой распространенной версии, он покончил с собой) музей его имени в Амстердаме
Открытие совершил научный руководитель Института Ван Гога Вутер ван дер Вин. Во время пандемии он, оказавшись в изоляции, решил чем-нибудь себя занять и принялся классифицировать оцифрованные открытки из коммуны Овер-сюр-Уаз на севере Франции, где какое-то время жил Ван Гог.
Внимание исследователя привлек снимок, сделанный в далеком 1905 году на улице Добиньи,
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