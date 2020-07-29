Открытие: найдено место, которое Ван Гог нарисовал на своём последнем шедевре перед смертью

Источник материала: KYKY

Накануне годовщины смерти художника Винсента Ван Гога (умер в 1980 году; по самой распространенной версии, он покончил с собой) музей его имени в Амстердаме опубликовал интересное открытие. Специалистам удалось обнаружить место во Франции, где художник 130 лет назад написал свой последний шедевр «Корни деревьев», который так и остался незавершенным.

Открытие совершил научный руководитель Института Ван Гога Вутер ван дер Вин. Во время пандемии он, оказавшись в изоляции, решил чем-нибудь себя занять и принялся классифицировать оцифрованные открытки из коммуны Овер-сюр-Уаз на севере Франции, где какое-то время жил Ван Гог.

Внимание исследователя привлек снимок, сделанный в далеком 1905 году на улице Добиньи, передает The New York Times. На нем велосипедист стоит у холма, опутанного корнями деревьев. Искусствовед предположил, что корни с открытки похожи на «Корни деревьев» Ван Гога. Он обратился к специалистам, которые провели проверку и сказали, что на открытке, судя по всему, запечатлено то же место, что и на полотне художника.