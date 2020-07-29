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1 августа «прямую телефонную линию» Брестского городского исполнительного комитета проведет Александр Рогачук
29.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского городского исполнительного комитета
Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
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1 августа «прямую телефонную линию» Брестского городского исполнительного комитета проведет Александр Рогачук
1 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского городского исполнительного комитета Рогачук...
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