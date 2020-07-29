Велопробег Молодёжного парламента пройдёт в ближайшие выходные

Источник материала: Виртуальный Брест

Молодежь - это не только будущее страны, но и ее настоящее. Именно поэтому для развития активной, талантливой, энергичной молодежи делается многое. Так, Молодежный парламент при Брестском районном Совете депутатов для сплочения представителей молодежи всех регионов Брестчины организовал поездку, которая состоится 1 августа.





Местом выездной сессии, в рамках которой состоится велопробег, встреча молодежи с руководством Брестского районного Совета депутатов, открытый диалог, станет заказник «Прибужское Полесье» – тихий уголок нетронутой природы, где лучшие представители молодежи Брестчины смогут пообщаться, обрисовать новые задачи и утвердить совместные проекты и планы. В рамках встречи состоится велопробег.

Участие во встрече с молодыми парламентариями примет Председатель Брестского районного Совета депутатов Владимир Михайлович Хватик. Молодые депутаты обсудят взаимодействие и сотрудничество Молодежного парламента Брестчины с регионами. Как отметила председатель Молодежного парламента при Брестском областном Совете депутатов Юлия Рогащук, город над Бугом станет первым, где пройдут встречи подобного рода. Планируется, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно, станут частыми и продуктивными, наполненными помощи и поддержки как для руководства Молодежного парламента, так и всех его членов.