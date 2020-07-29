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Новости экономики за 29.07.2020

29.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему для вкладчиков – индивидуальных предпринимателей установлена максимальная сумма возмещения, на сколько вырастут детские пособия и с какими столицами Минск восстанавливает авиасообщение?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

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Нацбанк рассказал, почему для вкладчиков – индивидуальных предпринимателей в подготовленном законопроекте установлена максимальная сумма возмещения.

Новости экономики за 29.07.2020

Такое ограничение существует во всех странах, где работает подобная гарантийная система. Среди прочих преимуществ – наличие максимальной суммы (это 100 тысяч рублей), позволит перераспределять средства, превышающие лимит между банками. Это в свою очередь исключит риски возникновения критической нагрузки на резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов. Кстати, сейчас большинство ИП, вклады которых будут покрываться гарантией, размещает в банках не более 40 тысяч рублей.

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Плюс почти 7 %. Страховые компании в первом полугодии собрали в качестве взносов 738 миллионов рублей.

Новости экономики за 29.07.2020

Две трети этой суммы (или 473 миллиона) приходится на платежи по различным видам добровольного страхования. Чуть больше половины собранной суммы выплачено в качестве возмещения и обеспечения страховых случаев. В целом по Беларуси это 381 миллион рублей – почти на 50 миллионов больше, чем годом ранее.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почему для вкладчиков – индивидуальных предпринимателей установлена максимальная сумма возмещения, на сколько вырастут детские пособия и с...
 
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