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МАРТ и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве

29.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича с президентом Венгерского конкурентного ведомства Балашем Риго. Также участвовали в переговорах посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев и посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора. Стороны обсудили актуальные вопросы межведомственного сотрудничества.

Главы ведомств согласовали окончательную редакцию меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между МАРТ и Венгерским конкурентным ведомством. Принято решение подписать его во время одного из запланированных международных мероприятий высокого уровня.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Венгерское конкурентное ведомство планируют подписать меморандум о сотрудничестве в области...
 
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