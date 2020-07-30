 В Дубровно прошел районный конкурс патриотической песни

В рамках празднования 96-летия со дня образования Дубровенского района на главной сценической площадке города прошел районный конкурс патриотической песни «О Родине — с любовью». Его участниками стали представители профсоюзных организаций трудовых коллективов района.
Конкурсанты исполняли произведения о белорусской земле, ее истории, о своей малой родине, о суровых годах Великой Отечественной войны… Но весь репертуар объединило одно всеобъемлющее слово — патриотизм. Оценить выступление участников и выбрать лучших предстояло жюри, в состав которого вошли председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов Ирина Соколова, начальник Дубровенского района электросетей Александр Блинников, главный специалист отдела юридического, по работе с обращениями граждан и юридических лиц Дубровенского райисполкома Наталья Хлусевич.
Конкурсная программа началась с выступления Алены Есликовой, в исполнении которой позвучала песня «Гісторыя майго жыцця». Сергей Петриков с песней «Родина» представил профсоюзную организацию Дубровенского узла электросвязи. Елена Требникова участвовала в конкурсе от профсоюзной организации Добрынской школы.
Стихотворение собственного сочинения о родном крае прочла Оксана Хмелева из ОАО «Боброво-Агро». Первичную профсоюзную организацию Дубровенского участка Лепельского филиала Витебского областного потребительского общества на конкурсе представила Анна Дударева.
Литературно-музыкальную композицию «Что Родина для меня» подготовил для конкурса коллектив Территориального центра социального обслуживания населения Дубровенского района. Представить УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» выпала честь Анатолию Шайкову. Стихотворение о родном крае прочла Надежда Дударева, работник Дубровенской централизованной библиотечной системы.
Музыкальная композиция «Не даром мы зовемся белорусы» в исполнении Татьяны Сеповой, представителя первичной профсоюзной организации «Районного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района», сорвала бурные аплодисменты гостей праздника. Ярким и воодушевленным было выступленние коллектива средней школы №1 г.Дубровно. А выступление Сергея Владимиренко завершило конкурсную программу.
Победителей определили в двух номинациях «Патриотическая песня о Родине» и «Литературно-музыкальная композиция». Ими стали Сергей Владимиренко и Надежда Дударева соответственно. Победителем и обладателем Гран-при конкурса среди профсоюзных организаций Дубровенского района «О Родине с любовью» стал коллектив средней школы №1 г.Дубровно. В поздравительном слове Ирина Соколова отметила значимость патриотической песни в сохранении истории и преемственности поколений в любви к Родине.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.