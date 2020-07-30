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В Дубровно прошел районный конкурс патриотической песни

30.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 В Дубровно прошел районный конкурс патриотической песни

В рамках празднования 96-летия со дня образования Дубровенского района на главной сценической площадке города прошел районный конкурс патриотической песни «О Родине — с любовью». Его участниками стали представители профсоюзных организаций  трудовых коллективов района.

Конкурсанты исполняли произведения о белорусской земле, ее истории, о своей малой родине, о суровых годах Великой Отечественной войны… Но весь репертуар объединило одно всеобъемлющее слово — па­триотизм. Оценить выступление участников и выбрать лучших предстояло жюри, в состав которого вошли председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов Ирина Соколова, начальник Дубровен­ского района электросетей Александр Блинников, главный специалист отдела юридического, по работе с обращениями граждан и юридических лиц Дубровенского райисполкома Наталья Хлусевич.


В Дубровно прошел районный конкурс патриотической песни

Конкурсная программа началась с выступления Алены Есликовой, в исполнении которой позвучала песня «Гісторыя майго жыцця». Сергей Петриков с песней «Родина» представил профсоюзную организацию Дубровенского узла электросвязи. Елена Требникова участвовала в конкурсе от профсоюзной организации  Добрынской школы.

Стихотворение собственного сочинения о родном крае прочла Оксана Хмелева из ОАО «Боброво-­Агро». Первичную профсоюзную организацию Дубровенского участ­ка Лепельского филиала Витеб­ского областного потребительского общества на конкурсе представила Анна Дударева.


В Дубровно прошел районный конкурс патриотической песни

Литературно-музыкальную композицию «Что Родина для меня» подготовил для конкурса коллектив Территориального центра социального обслуживания населения Дубровенского района. Представить УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» выпала честь Анатолию Шайкову. Стихотворение о родном крае прочла Надежда Дударева, работник Дубровенской централизованной библиотечной системы.

Музыкальная композиция «Не даром мы зовемся белорусы» в исполнении Татьяны Сеповой, представителя первичной профсоюзной организации «Районного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района», сорвала бурные апло­дисменты гостей праздника. Ярким и воодушевленным было выступленние коллектива средней школы №1 г.Дубровно. А выступление Сергея Владимиренко завершило конкурсную программу.


В Дубровно прошел районный конкурс патриотической песни

Победителей определили в двух номинациях «Патриотиче­ская песня о Родине» и «Литературно-­музыкальная композиция». Ими стали Сергей Владимиренко и Надежда Дударева соответственно. Победителем и обладателем Гран-при конкурса среди профсоюзных организаций Дубровенского района «О Родине с любовью» стал коллектив средней школы №1 г.Дубровно. В поздравительном слове Ирина Соколова отметила значимость патриотической песни в сохранении истории и преемственности поколений в любви к Родине.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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  В рамках празднования 96-летия со дня образования Дубровенского района на главной сценической площадке города прошел районный конкурс патриотической песни
 
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