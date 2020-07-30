«Когда узнал, то офигел». Ковыршин рассказал про странный запрет Вудкрофта

Источник материала: Tut.by

Хоккеист сборной Беларуси Евгений Ковыршин рассказал «Трибуне» , как главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт запретил молодым игрокам общаться с опытными.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Насколько обоснованы претензии Андрея Костицына по поводу того, что ветеранам в команде запрещалось общаться с молодыми игроками?

— На самом деле такое было. Я это нигде, в какой бы команде ни играл, не видел. Как это можно не разрешать молодым общаться с опытными хоккеистами? До сих пор не могу понять решения Вудкрофта. Хотя знаете, как все было сделано? По сути, тренер запретил именно молодым общаться с нами, то есть ветеранам такое указание не поступало. Но как такое можно сделать? Мы приходим в команду, делим раздевалку, вместе играем — и что, не разговаривать друг с другом, не тренироваться вместе? В итоге у нас было так: когда тренерский штаб был рядом, молодежь старалась не подходить к опытным игрокам, держала дистанцию. А вот когда тренеры не видели, мы спокойно друг с другом общались.

Мне кажется, Вудкрофт не хотел, чтобы мы общались вне площадки, в быту. Я даже не знаю, как он собирался следить за тем, чтобы мы вне спортивной жизни не общались. Когда я узнал, что в команде введено такое правило, мягко говоря, офигел. Причем нововведения были объявлены не на каком-то командном собрании, а просто, насколько я понял, тренер вызывал молодых игроков и доводил до них информацию. А они уже потом рассказали об этом ветеранам.

Повторюсь, я такое в карьере встретил впервые. И вот даже сейчас, рассуждая, не могу понять, зачем это было сделано.