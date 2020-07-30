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В Минск стягивают войска?
Источник материала: Партизан
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами. Об этом
По данным канала, на сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала войсковая часть 5448, расположенная на улице Маяковского в белорусской столице.
Сейчас по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, сообщает телеграм-канал.
Накануне 29 июля Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности республики. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель усомнился в том, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Еще один человек был задержан на юге Беларуси, перелает
Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.
Глава Совбеза Андрей Равков сегодня заявил, что против задержанных "вагенровцев" возбуждено дело о подготовке терактов
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В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.
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