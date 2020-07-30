В Минск стягивают войска?

По данным канала, на сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала войсковая часть 5448, расположенная на улице Маяковского в белорусской столице.









Сейчас по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, сообщает телеграм-канал.





Накануне 29 июля Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности республики. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.





Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель усомнился в том, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси.





lenta.ru . Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Еще один человек был задержан на юге Беларуси, перелает. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера.





Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.





Глава Совбеза Андрей Равков сегодня заявил, что против задержанных "вагенровцев" возбуждено дело о подготовке терактов







