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Что будет, если есть каждый день фисташки?

30.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет, если есть каждый день фисташки?
Включать в рацион фисташки необходимо людям с лишним весом. Дело в том, что данный вид орехов ускоряет процесс похудения и жиросжигания, а также нормализуют артериальное давление. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nutrients. 


В эксперименте приняли участие люди, которые страдают от ожирения. Они на протяжении 4 месяцев ежедневно употребляли 42 грамма фисташек. По словам специалистов, участники исследования начали быстро сбрасывать свой вес. Также стал меньше их объём талии. 

У многих участников эксперимента пропало желание есть сладкое и нормализовалось артериальное давление.


Как отметили учёные, орехи богаты клетчаткой, которая важна в процессе пищеварения. Помимо этого, фисташки содержат в себе лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты играют важнейшую роль в защите клеток от повреждений. Они нейтрализуют антиоксиданты, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье глаз. 

фото: shkolazhizni.ru

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Включать в рацион фисташки необходимо людям с лишним весом. Дело в том, что данный вид орехов ускоряет процесс похудения и жиросжигания, а также нормализуют...
 
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