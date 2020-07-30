Что будет, если есть каждый день фисташки?

Источник материала: ОНТ

Включать в рацион фисташки необходимо людям с лишним весом. Дело в том, что данный вид орехов ускоряет процесс похудения и жиросжигания, а также нормализуют артериальное давление. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nutrients.





В эксперименте приняли участие люди, которые страдают от ожирения. Они на протяжении 4 месяцев ежедневно употребляли 42 грамма фисташек. По словам специалистов, участники исследования начали быстро сбрасывать свой вес. Также стал меньше их объём талии.





У многих участников эксперимента пропало желание есть сладкое и нормализовалось артериальное давление.









Как отметили учёные, орехи богаты клетчаткой, которая важна в процессе пищеварения. Помимо этого, фисташки содержат в себе лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты играют важнейшую роль в защите клеток от повреждений. Они нейтрализуют антиоксиданты, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье глаз.

фото: shkolazhizni.ru

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