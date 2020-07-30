«Это давление лично на меня»: Вероника Цепкало заявила, что её сестру похитили

Источник материала: KYKY

Сегодня после срочного заседания в ЦИК со всеми кандидатами Вероника Цепкало объявила: ее сестру похитили. Еще она сказала, что ее вызывают в МВД.

Повестку в МВД супруге экс-претендента в президенты Валерия Цепкало вручили утром 30 июля сотрудники ГАИ, остановившие ее машину.

«Мне очень тяжело об этом говорить... – начала Вероника Цепкало. – Сегодня утром я получила повестку в МВД: меня вызывают для дачи показаний по делу, заведенному против Валерия Цепкало по заявлению турецкого гражданина [Седата Игдеджи].

Также сегодня мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, неизвестные люди в гражданском прямо с парковки посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Может быть, увезли в МВД – для дачи показаний, может быть, в КГБ – я не знаю. Но я расцениваю это как политическое давление на нашу кампанию, лично на меня, лично на моего супруга. Причину задержания я не знаю. Мне позвонили сотрудники банка и сообщили о ее задержании».