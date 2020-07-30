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Равков заявляет: в России еще формируются группы для заброски в Беларусь. Почему Лукашенко до сих пор не разорвал "союзный договор"?

30.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если задержанные в Беларуси "вагнеровцы" приехали "дедать революцию" и устраивать теракты, а под Псковом и Невелем еще формируются подобные группировки для заброски в Беларусь, то почему Россия, якобы объявившая нам войну, до сих пор "союзное государство"?

Равков заявляет: в России еще формируются группы для заброски в Беларусь. Почему Лукашенко до сих пор не разорвал "союзный договор"?
Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев сообщил, что госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил сегодня на встрече с кандидатами, что под российскими Псковом и Невелем еще формируются группировки для заброски в Беларусь.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты в ЦИК сообщил, что «есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируются в подобных целях». 

По его сведениям, некоторые из задержанных накануне россиян «говорят напрямую: "Мы приехали делать революцию"». Слова Равкова пересказал в стриме «Радыё Свабода» присутствовавший на встрече в ЦИК кандидат Андрей Дмитриев, передает Медиа-зона

Накануне вечером ЦИК Беларуси срочно вызвал кандидатов в президенты на встречу с Лидией Ермошиной. Причину встречи в ЦИК не озвучили.

Сегодня же на встрече Равков заявил, что задержанные "вагнеровцы" якобы готовили в Беларуси теракты.

Известно, что ЧВК Вагнера - это проект приближенного к Путину олигарха Евгения Пригожина, при этом "вагнеровцы" исполняют указания из Кремля, "путешествуя" по всему миру. 


Таким образом, если эти ребята были отправлены из России для организации терактов в Беларуси, а уж тем более если в российских военных частях, размещенных под Псковом и Невелем, готовятся некие группировки для "революции" в Беларуси, то в Минске это должно быть расценено как неофициальное объявление войны. 

В таком случае о каком "союзном государстве" может быть речь и почему до сих пор Лукашенко не заявил о разрыве так называемого "союзного договора"?

А коль не объявил, то все, что сейчас говорят власти о каких-то боевиках и терактах - абсурд и нечто из области фантастики.
 
Теги: Минск
 
 
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Если задержанные в Беларуси "вагнеровцы" приехали "дедать революцию" и устраивать теракты, а под Псковом и Невелем еще формируются подобные группировки для...
 
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