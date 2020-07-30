Смертельное ДТП в Слуцком районе: пьяный мужчина угнал такси, пытался скрыться от ГАИ и сгорел в машине

Источник материала: ОНТ

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Слуцком районе, в результате которого скончался водитель «Рено Логан», сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

30 июля поздно ночью, в 3:40, в Солигорский РОВД поступила информация: угнали такси с автозаправочной станции. Водитель пошел разменять деньги, а в это время нетрезвый пассажир, 40-летний житель Солигорска, воспользовался ключами, которые остались в замке зажигания.

Сотрудники ГАИ нашли угнанный «Рено Логан» и начали преследование. На 98-м км дороги Р23 «Минск – Микашевичи» возле деревни Василинки Слуцкого района, примерно в 4:15, мужчина не справился с управлением. Он наехал на дорожное ограждение, которое было на разделительной полосе, затем машину отбросило на патрульной автомобиль ДПС Солигорского РОВД, который ехал следом, и потом «Рено Логан» загорелся.

Водитель скончался на месте происшествия, сотрудники милиции не пострадали.





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