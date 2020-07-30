|
В столице Иордании умер 5-летний ребёнок. Более 800 человек отравились шаурмой
Источник материала: СТВ
Новости Иордании. В столице Иордании пятилетний ребенок умер от сильнейшего отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 800 человек попали в больницы со схожими симптомами.
Министерство здравоохранения направило специалистов для проверки заведения. Оказалось, что холодильный блок в кафе был неисправен, а в продуктах обнаружили несколько видов бактерий, вызывающих расстройство ЖКТ. Кроме того, готовили еду на улице, не соблюдая меры безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Иордании. В столице Иордании пятилетний ребенок умер от сильнейшего отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 800 человек попали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)