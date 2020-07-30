ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В центре Амстердама произошла стрельба

30.07.2020 12:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. Стрельба произошла в центре Амстердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Амстердама произошла стрельба

В ночь на 30 июля полиция Нидерландов прибыла на вызов к одному из отелей города. На дверях и фасаде здания правоохранители обнаружили не менее 8 пулевых отверстий.  

В центре Амстердама произошла стрельба

В центре Амстердама произошла стрельба

Специалистам предстоит установить, из какого оружия велся обстрел, а также сколько было нападавших и какие цели они преследовали. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Нидерландов. Стрельба произошла в центре Амстердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 30 июля полиция Нидерландов прибыла на вызов к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти ответили, когда в Беларуси отключат интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика